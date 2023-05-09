內銀起舞 中行A股漲停

金融股強勢帶挈滬綜指周一曾升近2%，見3,400點，創去年7月5日以來盤中新高，最終以接近全日高位3,395點收市，升1.81%，亦是去年7月5日以來收市新高。深成指報11,225點，升0.4%；深圳創業板指數報2,273點，升0.25%。滬深兩市成交1.13萬億元（人民幣‧下同），連續22個交易日企於萬億元以上。外資經滬深股通淨買入20.49億元。

瑞銀估全年經濟增5.7% 值得留意的是，上交所據報將於本周四舉辦「發現央企投資價值促進央企估值回歸」業務交流會暨國新央企股東回報交易所買賣基金（ETF）宣介會，以「進一步探建立中國特色估值體系，引導央企投資價值發現，推動央企估值回歸合理水平」。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室表示，消費反彈帶動首季內地經濟復甦強於預期，把全年經濟增長預測上調為至少5.7%，當強勁的宏觀數據開始反映在財報上，預計盈利修正和業績表現都將在未來一至兩季好轉，有望為中國股票帶來短期利好。該行又認為今年中國股票有高雙位數上行空間，看好消費、互聯網、運輸、資本品和材料類股成為經濟復甦的受益者。

華債務佔GDP比例破頂 另外，經濟重新開放帶動融資需求回暖，外媒指，中國今年首季債務佔國內生產總值（GDP）比例飆至2.79倍的歷史新高；非金融機構的負債率升幅較大，上升5.8個百分點；家庭及政府的負債率分別上升約一個百分點。

內銀AH股周一炒上