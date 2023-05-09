美股估值高 憂衰退觸發大跌

美國首季度上市公司業績期已過半，過去一段時間受業績消息的刺激，加上聯儲局加息周期接近尾聲，股市繼續在高位徘徊。不過，芝商所高級經濟學家Erik Norland直言，美股的估值「非常、非常高」，又謂通脹與經濟衰退可能會成為美股大跌的催化劑。

Norland指出，當前美股的估值遠高於中國、日本等其他市場，有非常大的潛在下跌空間。他認為，此前美股一直表現較強的原因在於國債孳息率──尤其是10年期、30年期的長期美債孳息率仍相對低，僅處於約3.5至4厘，或是股市估值如此高昂的原因。

不過，考慮到聯儲局認為通脹比市場預期更具「黏性」，即持續更長時間，這意味着國債孳息率有上行空間。他說︰「假如長期孳息率升至5厘、6厘的話，對股市而言將會是非常、非常壞的消息。」與此同時，他認為「債息倒掛（即短債孳息率高於長債）」的情況，預示美國經濟可能會在今年或明年步入衰退，這將會為企業盈利帶來衝擊，同樣是股市下跌的催化劑。

道指曾跌108 銀行股彈 他又指出，勞動市場緊絀，已意味企業的人力成本上升及盈利能力受損。過往經驗，幾乎每次經濟衰退都會伴隨股市大跌，包括最近兩次衰退，即2020年新冠疫情大爆發和2008年的金融海嘯。

美股3大指數周一早段偏軟，道指曾跌108點，報33,566點；標指跌9點，報4,127點；以科技股為主的納指跌57點，報12,178點。

隨着銀行業危機的消息逐漸淡化，多家地區銀行股價繼續反彈。西太平洋合眾銀行（PacWest）於上周五反彈81.7%，周一早段曾升30.2%；Western Alliance及Zions亦分別升13.73%及11.36%。

不過，在本輪危機中首家倒閉的硅谷銀行（SVB）所引發的「手尾」，迄今仍未完全解決。有外媒引述消息稱，SVB在中國的合資銀行浦發硅谷銀行雖然營運未受到太大影響，但由SVB所持有的合資銀行部分股權迄今仍未找到買家接手。

高通收購車用晶片商 理論上，目前相關股權仍然由美國聯邦存款保險公司（FDIC）持有，意味着任何在中國的潛在買家可能要跨境交易。報道引述浦發硅谷銀行管理層回應指，中美兩地的監管機構正為此進行溝通。

另邊廂，高通宣布收購專注於車聯網（V2X）技術的以色列無廠晶片設計公司Autotalks，沒有披露作價，之前市傳涉資3.5億至4億美元。高通股價周一早段跌1.73%。