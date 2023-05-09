耶倫警告美債違約屬災難性

美國債務上限問題繼續擾攘，財長耶倫再次就此發出警告，指危機將會對美國家庭和全球金融體系造成災難性的代價，令人無法接受。她又重申，財政部最快可能在6月1日史上首次因為無法償還到期債務而違約，屆時金融和經濟混亂將接踵而至。

敦促國會盡快行動解困 根據過往經驗，美國債務上限問題常會拖到最後一刻，民主及共和兩黨經歷多番討價還價後才會願意達成協議，通過提高或暫停債務上限的臨時法案，好讓政府有足夠資金繼續運作。在此之前，聯邦政府亦曾經多次因為債限問題拖延，結果導致無法按時出糧而令非緊急服務停擺。

耶倫近日亦多次敦促國會盡快行動，否則將面臨「憲法危機」的風險。「如果國會未能履行其責任怎麼辦？根本沒有好的選擇。」她強調，解決債限問題是國會的工作，如果不這樣做，美國將面臨一場由自己造成的經濟和金融災難。

槓桿基金美債淡倉新高 市場交易員亦開始為美債可能出現波動，以及潛在的違約風險做對沖。外媒綜合美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據指，截至5月2日止一周，槓桿基金（Leveraged Funds）持有的美國國債期貨（不計期權）淨淡倉規模已升至歷史新高。CFTC每周固定公布不同市場參與者持有的期貨及期權倉位變化。

諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼亦批評美國債務上限僵局，稱沒有人願意為「毀壞全球經濟」承擔責任。他亦再次重申了其觀點，即財政部可以利用法律漏洞，透過鑄造一枚價值一萬億美元的鉑金幣並存入政府在聯儲局的戶口，以解決這場危機。