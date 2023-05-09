港股連升3日 北水轉向買貨
港股跟隨內地股市做好，恒生指數昨日收升247點或1.23%，連升3個交易日，全日成交重上千億元規模，達到1,081.2億元。南下「北水」轉為淨買入，錄18.21億元。
恒指昨日高開78點，升幅一度縮至32點，隨後大市重拾動力，更突破20天平均線，最多升272點，高見20,321點，惟受制100天線，最終收報20,297點；國企指數收報6,897點，升99點或1.47%；科技指數收報3,914點，升18點或0.48%。
中石化飆5.9% 藍籌最佳
國際金融股亦受捧，滙豐控股(00005)分拆議案被大比數否決，股價漲近2%，並以全日高位59.5元收市。
另外，商湯(00020)不符合納入MSCI中國指數資格，逆市瀉6.17%。
怡俊超購16倍 暗盤潛水
新股市場方面，昨日首掛的尚未有盈利生物科技公司綠竹生物(02480)全日「潛水」，以低位22元收市，較招股價32.8元勁跌32.9%，每手帳蝕2,160元。
至於今日上市的「本地薑」消防工程分包商怡俊集團控股(02442)，公開發售獲超額認購約16.27倍，一手中籤率11.11%，抽9手穩獲一手，以招股價下限1.28元定價。上市前夕在3大暗盤交易場造價全面受壓，在富途暗盤收報0.89元，瀉30.46%，每手帳蝕780元，在輝立及耀才暗盤分別收跌29.68%及28.9%，每手帳面虧損760元及740元。
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