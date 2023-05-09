港股連升3日 北水轉向買貨

港股跟隨內地股市做好，恒生指數昨日收升247點或1.23%，連升3個交易日，全日成交重上千億元規模，達到1,081.2億元。南下「北水」轉為淨買入，錄18.21億元。

恒指昨日高開78點，升幅一度縮至32點，隨後大市重拾動力，更突破20天平均線，最多升272點，高見20,321點，惟受制100天線，最終收報20,297點；國企指數收報6,897點，升99點或1.47%；科技指數收報3,914點，升18點或0.48%。