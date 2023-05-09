數碼港元料月內開展第二軌道

金管局去年9月宣布用「三軌制」方式研究推行數碼港元（e-HKD），副總裁李達志表示，數碼港元第一軌道（涉及技術及法律基礎）工作進展良好，第二軌道（涉及應用）的先導計劃將於本月展開；當市場技術條件成熟，便可進入第三軌道準備發行。總裁余偉文則透露，目前已篩選10多間銀行及科技公司，邀請他們就所提出的不同應用場景進行沙盒試驗。

冀與數碼人民幣連接 余沒有透露相關銀行或公司資料，指屆時會與試驗用例一同介紹。李達志認為，目前市民已經可以透過轉數快將港元轉成人民幣，再為其電子錢包增值，若屆時數碼港元正式推出，希望能與數碼人民幣「有不同形式的連接」。

雖然當局大力發展數碼港元，惟部分交通工具缺乏電子支付工具引人詬病。李達志認為，每一個地方都有其電子貨幣及其支付習慣，「難以在外地都要求別人提供八達通服務」，但觀察到近年本地商戶的電子支付方式增多，當局會與商界繼續努力。

在的士安裝電子支付工具的問題上，他坦言，安裝與否屬個別車主的決定，早前與支付工具營運商討論壓低收費，甚至長時間免手續費，但仍未成功吸引他們安裝。建議或可從牌照條款方面入手。

幣安昨兩度暫停提款 另邊廂，加密貨幣交易平台幣安（Binance）則於昨日9小時內兩度暫停比特幣提款服務，稱「由於大量未完成交易堆積，所以暫停提款功能」，目前已回復正常。據悉是由於比特幣網絡礦工費用飆升，該企事後亦調整交易費用。

幣安創始人趙長鵬於社交媒體上解釋，過去一個月比特幣網絡費用飆升近18倍所致；幣安亦指會持續監控鏈上活動，並在有需要時作出相應調整。