股市估市：港股恐應驗魔咒 或見萬九

港股未能擺脫上落市格局，19,500至20,700點的區間暫時難以突破。金融管理局近日再度「接錢」，儘管官員多次表示這並不意味資金流出，但恒生指數仍未見起色，已顯示市場缺乏動力。

外圍方面，美國聯儲局主席鮑威爾明言，貨幣政策緊縮或告一段落，但如果投資者同時參考油價走勢，就會發覺市場對環球經濟前景甚為悲觀，這對投資市場而言絕非佳音。如此一來，恒指中線處於「五窮六絕」的時點、缺乏資金的環境，向下突破或許是遲早之事，視19,000點為指數的中線支持，其實合理之至。

英恒有力挑戰7元 隨着中國汽車市場的持續本土化，以及新能源汽車市場不斷增長，英恒可望持續受惠。儘管市場競爭加劇，但由於英恒的客戶主要是汽車零部件供應商，其解決方案可以應用於各個汽車品牌，汽車廠牌之間的競爭對其影響不大，重要的是整體汽車市場的增長。

技術走勢上，英恒股價自去年11月起呈一浪高於一浪之勢，2月至今形成一個介乎4.4至6元的大上落區間，現價正處於區間的中軸位置，並在5元尋求支持。該股一旦升穿短線阻力6元，絕對有力挑戰7元的高位，現價具一定值博率。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）