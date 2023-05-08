匯通天下：歐元可望受惠息差優勢

歐洲央行上周宣布加息0.25厘，是連續第7次加息，存款利率上調至2008年10月以來的最高水平3.25厘。央行行長拉加德的關鍵訊息是貨幣政策可能是限制性的，但對經濟的限制性可能不夠，因此不應設想暫停加息。

有望跑贏其他G10貨幣 現時預期歐央行在6月15日的貨幣政策會議上將再次加息0.25厘至3.5厘，這一水平可能是緊縮周期的頂峰，利率可能會在一段時間內保持在這一水平。

歐元兌美元的中期前景非常正面。歐元區經濟增長相較於美國更具韌性，預計歐元區今年將完全避免衰退，而美國將在今年晚些時候面臨衰退，這也導致利率期貨市場對2025年第一季度，歐洲央行減息次數的定價較聯儲局少一半，反映市場預期美國和歐元區之間的短期息差將急劇縮小。

由於歐央行被視為更加「鷹」派的十國集團（G10）央行之一，利率動態似乎也可能有利於歐元兌英鎊、瑞士法郎、新加坡元、紐元和加元等非美元貨幣的表現，因為這些貨幣與美國經濟的表現更為密切，或由於高利率令經濟已經陷入衰退。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪