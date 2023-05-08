商品分析：金價曾破頂 料整固後再升

儘管在美國監管機構推動下，摩根大通同意收購第一共和銀行，但上周初投資者情緒仍然受美國中小型銀行存款流失、整體銀行信貸緊縮可能對經濟的影響困擾。美國聯儲局將利率上調0.25厘，到5至5.25厘的範圍內，符合市場預期，同時調整聲明中的措詞，表明繼續未來是否上調利率將取決於經濟數據。

下一目標2100美元 雖然聯儲局主席鮑威爾否認未來幾個月將進行減息，但利率和債券市場仍在定價上預計在今年下半年和整個2024年聯儲局將減息。同時，由於擔憂銀行信貸緊縮和經濟衰退，投資者上周大部分時間都在拋售原油和工業金屬，同時購入貴金屬避險。

計至上周四，紐約期油下跌10.7%至每桶68.6美元，銅價下跌0.8%至每磅3.86美元，而黃金價格卻曾再創歷史新高至每安士2,081.82美元，白銀價格升3.9%至每安士26美元。然而，隨着上周五就業數據的發布，這一趨勢發生了逆轉。4月美國非農就業職位增長25.3萬個，連續第13個月超過預期；失業率下降至3.4%，是自1969年以來的最低水平。4月平均每小時收入按月上漲0.48%，超出預期。受此影響，紐約期油反彈4%至71.3美元，而銅價上漲0.7%。黃金和白銀則下跌1.6%和1.5%，分別降低了上周的漲幅至1.4%和2.5%。

自去年11月以來，金價一直在2,000美元的上升通道內交易，雖然在3至4月攀升後有一個鞏固期，但最近的升勢已將金價推向歷史新高。目前重要支持位仍然在1,982至2,000美元，下一個主要阻力位預計將在2,100美元，對黃金後市走勢樂觀。

石油需求前景堪憂 另外，石油輸出國組織（OPEC）為解決下半年原油需求增長預期放緩，作出穩定價格的努力已變得徒勞無功。俄羅斯原油和燃料產品出口超出預期，而中國服務業帶動的復甦，比從前以基建及製造業為主的經濟增長對能源需求較少。儘管上周五美國就業數據較強，但美國經濟衰退的風險及其對石油需求的影響仍然困擾市場。

過去一個月，主要地區的煉油廠利潤顯著下降，首先是柴油，最近則是汽油。柴油用於重型機械，持續的下跌可能導致煉油廠需求減少，進而降低原油需求。最近的價格走勢表明，淡倉牢牢控制着局面，同時美國能源情報署（EIA）報告稱，汽油需求大幅下降，而燃料庫存上升，進一步增加市場的困境。雖然油價長期仍維持看漲，但短線走勢面臨一定挑戰。

（上述僅為市場資訊提供，不構成投資建議）

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝