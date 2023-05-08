新盤概況：University Hill 2B期加推115伙
新盤採低價策略極速去貨，發展商乘勝追擊，部署本周末再戰。新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，昨公布加推價單2號，提供115伙，折實平均呎價約16,168元，較首張價單略低約0.7%。
新地副董事總經理雷霆稱，新一批單位屬原價加推，將於日內公布銷售安排，有機會周末作首輪銷售。同時，集團或於月底至下月初推出屯門兆康NOVO LAND第2A期，並將於下月以招標形式推售啟德天璽‧海。
新地代理總經理胡致遠稱，University Hill第2B期最新加推單位包括13伙開放式戶、9伙一房戶、90伙兩房戶及3伙三房戶，實用面積由218至546方呎，折實價由332.55萬元起，呎價約13,155至19,117元。入場戶為優景閣第2座1樓A6室，實用面積218方呎，折實呎價約15,255元。按定價計該批單位市值逾8.4億元。
天瀧雨下仍現睇樓人潮
剛過去周末兩日欠缺大規模銷售活動下，新盤市場錄約21宗成交，料為今年新低，按周跌近九成。成交以餘貨盤為主，恒地旗下粉嶺北ONE INNOVALE系列兩日共沽5伙，共涉金額2,354.28萬元。當中，D座3樓9室，實用面積324方呎一房單位，成交價456.63萬元，呎價約14,094元。
同系的紅磡必嘉坊‧迎匯昨亦賣出兩伙開放式戶，套現855.42萬元。九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，昨日連售兩伙。
名日‧九肚山削減優惠
長實集團(01113)的沙田名日‧九肚山最新公布已獲批滿意紙。該集團營業經理詹勳榮表示，項目即將進入交樓程序，並更新價單，削減優惠。據價單顯示，該盤最新僅設即供付款計劃，買家可享6%折扣。價單亦削減部分優惠，最高折扣由14.25%減至10.25%，並於本周四以先到先得形式發售29伙。
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