新盤概況：University Hill 2B期加推115伙

新地副董事總經理雷霆稱，新一批單位屬原價加推，將於日內公布銷售安排，有機會周末作首輪銷售。同時，集團或於月底至下月初推出屯門兆康NOVO LAND第2A期，並將於下月以招標形式推售啟德天璽‧海。

新地代理總經理胡致遠稱，University Hill第2B期最新加推單位包括13伙開放式戶、9伙一房戶、90伙兩房戶及3伙三房戶，實用面積由218至546方呎，折實價由332.55萬元起，呎價約13,155至19,117元。入場戶為優景閣第2座1樓A6室，實用面積218方呎，折實呎價約15,255元。按定價計該批單位市值逾8.4億元。

剛過去周末兩日欠缺大規模銷售活動下，新盤市場錄約21宗成交，料為今年新低，按周跌近九成。成交以餘貨盤為主，恒地旗下粉嶺北ONE INNOVALE系列兩日共沽5伙，共涉金額2,354.28萬元。當中，D座3樓9室，實用面積324方呎一房單位，成交價456.63萬元，呎價約14,094元。