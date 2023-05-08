藍籌盤周末兩刁 10個月最靜

二手市場愈來愈靜，中原表示，10大藍籌屋苑過去周六、日僅錄約兩宗買賣，按周跌約85.7%，宗數重回個位數，更創44周即約10個月新低，期內8個項目交投捧蛋。

過去兩日只有紅磡黃埔花園及東涌映灣園各錄一宗買賣。該行袁顯岸指，黃埔花園5月累錄約4宗買賣，最新錄得9期7座高層E室成交，實用面積約860方呎，套三房間隔，另設工人房，望海景，以1,590萬元易手，呎價約18,488元。

瑧頤開放式輸22萬 中原曹嘉華稱，映灣園6座中層B室套三房戶，實用面積約729方呎，亦剛以810萬元成交，呎價約11,111元。原業主持貨近14年，帳面賺536萬元。

事實上，近日二手業主要擴大減幅，或以蝕本價沽貨才有承接。該行莫錦新表示，元朗瑧頤首錄開放式單位二手成交，單位為高層B7室，實用面積約238方呎，原業主急於換貨，以374.8萬元沽予外區換樓客，呎價約15,748元。單位於2019年6月以397.6萬元買入，持貨近4年帳面蝕讓22.8萬元。

緻藍天減75萬易手 市場消息透露，何文田皓畋1座一個中層兩房單位，剛以約1,200萬元轉手，呎價約2.1萬元，原業主持貨約7年帳貶逾20萬元。

美聯黃少明指，將軍澳日出康城緻藍天3座左翼中層D室套三房戶，實用面積約784方呎，4月以1,150萬元放盤，減價75萬元，獲區內換樓客以1,075萬元承接，呎價約13,712元。