拍賣消息：葵涌銀主盤開價低35%

香港息口持續高企，住宅樓市氣氛欠佳，透過拍賣放售的銀主單位及業主盤均以低價搶客。葵涌寶星中心一個兩房銀主盤以235萬元開拍，呎價僅約7,187元，較銀行估價低近35%。

忠誠拍賣本周三將推出約13項物業，包括上述項目D座低層3室，實用面積約327方呎，銀行估價約360萬元，開價低約125萬元。

啟岸嗌335萬 蝕三成 同場拍賣深井浪翠園1期2座高層C室三房銀主單位，實用面積約623方呎，推拍價630萬元，呎價約10,112元。單位銀行網上估值約722萬元，開價低約92萬元或約12.7%。

黃開基拍賣行同日推出約25項物業，其中，旺角利豐大廈低層G室銀主盤，實用面積約381方呎，以268萬元推拍，呎價僅約7,034元。

此外，業主盤都以蝕讓價或低價開拍。環亞物業拍賣下周將推出鄰近港鐵土瓜灣站的啟岸中層D6室納米戶，實用面積約197方呎，開價335萬元，呎價約17,005元。單位於2019年成交價約475萬元，現時拍賣價再低約140萬元或約29.5%。

同為業主放售的何文田冠華園高層A3室，該樓層電梯不到，實用面積約1,069方呎，連一個車位開價998萬元，呎價約9,336元。開價較銀行估價低約309萬元或約23.6%。