20大屋苑估價趨疲

美孚得寶太古城上月報跌 中港通關及防疫措施取消後，樓市反彈，惟大批購買力被消耗後，樓價無力再上。統計的20個大型二手屋苑單位，在過去一個月增至6個項目估價未錄升幅，當中更有3個下跌，並終止連續3個月的升勢，期內以荔枝角美孚新邨及牛頭角得寶花園走勢較弱，估價均按月跌約0.8%。

滙豐銀行網上資料顯示，上月初該批大型屋苑中，有95%的估價上升，惟5月最新估值升勢已大幅放緩。期內以上述兩個屋苑表現較遜色，其中，美孚新邨3期百老匯街68號高層戶，實用面積約863方呎，本月初估價約1,048萬元，較一個月前約1,056萬元，回落約8萬元。

美聯吳志輝表示，該屋苑交投有所減慢，本月暫錄約5宗買賣，業主一般提供約5至6%議價空間，個別出貨決心較強更有約8%。而項目8期百老匯街106號高層A室，實用面積約656方呎，早於2021年已開價1,020萬元放售，累減240萬元，剛以780萬元轉手，呎價約11,890元。他又指，現時樓盤入場費約538萬元，比早前降低約12萬元或約2%。

僅3項目漲2%或以上 至於另一個九龍區屋苑得寶花園，項目A座高層單位，實用面積約282方呎，最新估價亦由4月初約524萬元，回落約4萬元，至520萬元。利嘉閣莊雅琁稱，屋苑5月暫錄約一宗買賣，單位為E座中層2室，實用面積約282方呎，成交價390萬元，呎價約13,830元，現時有78個二手放盤，入場費約380萬元。

餘下一個估價報跌屋苑為鰂魚涌太古城，該盤順安閣低層單位，實用面積約580方呎，估價最新報約983萬元，較上月初約988萬元，按月稍為回落約5萬元或約0.5%。其他3個估價未錄升幅項目，分別為鰂魚涌南豐新邨、沙田中心以及馬鞍山新港城。

儘管過去一個月仍有14個屋苑估價出現增長，但相比對上一個月有19個項目報升，佔10個錄至少2%增長，升勢明顯放慢，只有3個出現2%或以上升幅，分別為紅磡黃埔花園、長沙灣宇晴軒及鴨脷洲海怡半島。其餘包括長沙灣碧海藍天、奧運站維港灣、東涌映灣園、沙田第一城及鰂魚涌康怡花園等，增幅只有約0.2至1.6%不等。

新盤搶客 放盤減價 利嘉閣地產總裁廖偉強表示，今年首季樓價走勢理想，但4月市況的確有所放緩，發展商減價推盤，搶佔市場購買力，二手業主亦難免要減價出貨。不過，現時仍屬中港恢復通關的初期，預期香港經濟仍要約半年時間逐步復原，料全年樓價有雙位數升幅。

20個主要二手屋苑估價按月統計