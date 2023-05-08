簡訊一覽
●中金公司(03908)公布，內地電器巨頭海爾集團旗下海爾金盈擬於5月11日至8月10日期間，減持中金A股股份不超過9,654.51萬股，不多於公司總股本的2%，以上周五收市價計，市值41.25億元人民幣。現時海爾金盈持有中金接近3.05億股A股股份，佔總股本6.32%，均為在中金「回A」上市前取得的股份。
●易居企業控股(02048)公布，呂沛美因健康及家庭原因而遞交辭呈，辭任公司非執行董事，已於上周五生效。
●君實生物(01877)公布，公司產品特瑞普利單抗的主要研究終點達到方案預設的優效邊界。公司計劃將於近期向監管部門遞交該新適應症的上市申請。特瑞普利單抗注射液是中國首個批准上市的以PD-1為靶點的國產單抗藥物。
●百濟神州(06160)宣布，其布魯頓氏酪氨酸激酶抑制劑「百悅澤」相關的4項註冊申請獲中國國家藥品監督管理局批准，包括兩項新增適應症的上市許可申請，具體為新診斷的治療成人慢性淋巴細胞白血病或小淋巴細胞淋巴瘤患者，以及新診斷的成人華氏巨球蛋白血症患者。
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