擺脫「垃圾睡眠」有妙法

不同年齡黃金睡眠時間一覽

可能你會問為何睡覺如此重要？多個研究均證實，當人類處於睡眠狀態時，大腦會「熄機」，讓它可以清除腦內的垃圾及毒素，並有助新陳代謝。有調查亦發現，不同年齡層因應自身需要，會有不同的睡眠要求（詳見附表），而事實上充足的休息會為身體帶來好處。那麼如何達致優質睡眠呢？

瞓前謝絕亢奮行為 現今都市人，人人機不離手，無論是職場上以社交媒體作為溝通，個人消閒如上網、煲劇及打機等，大部分人在睡前都習慣繼續玩手機，但此舉容易令大腦處於亢奮，會影響後續的睡眠質素，產生低質量的所謂「垃圾睡眠」。

至於睡前喝咖啡、濃茶及奶茶等飲料都不適宜，因為當中含有咖啡因而令人提神。美國《臨床睡眠醫學雜誌》一篇論文分析了咖啡與睡眠破壞影響，結果顯示咖啡對睡眠的影響能持續6小時，即使睡前6小時喝咖啡，也會嚴重影響睡眠質素。

專家教路輔助入睡 專家認為，聽音樂及做瑜伽均適合睡前做，去達致身心放鬆的行為。若本身有睡眠障礙，難於入睡的人，可以為自己營造一個舒適的環境，如嘗試睡前泡浴、燃點香薰，或者以耳塞及眼罩輔助入睡，也是很好的做法。