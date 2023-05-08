瞓得少竟關全球暖化事？

全球暖化情況嚴重，導致天氣反常，時而乾旱、時而洪災，多個國家更曾受熱浪侵襲，有研究發現，隨着晚上氣溫上升，人類每年的睡眠時間正不斷減少。

氣候改變影響日常生活 據丹麥哥本哈根大學早前公布的研究，共收集了2015至2017年，世界68個國家大約5萬人的活動監測手環數據，去收集該批參與者的睡眠時間、起床時間、睡眠狀態與位置資訊等，並把睡眠資料與該地區戶外氣溫進行比較及分析，譬如6月涼爽的夜晚與幾天後較悶熱的晚上，又或是2月時反常地溫暖的夜晚，以掌握他們睡眠狀況的變化。

研究團隊最終共追蹤741萬次睡眠紀錄，發現地球的溫度每升一度，就會令人類減少0.3分鐘睡眠時間；且即使是氣溫不高的地區，人們的睡眠亦出現減少迹象，而即使睡眠時氣溫僅微升，亦會令人難以適應。隨着氣溫上升，由工業革命到21世紀末，每人的睡眠時間每年平均減少50至58小時，每年睡眠不足的晚上也增到13至15天。

專家認為，氣候改變會影響人們的日常生活，且不是未來式，而是現在進行式，其中女性及長者的失眠問題更為嚴重，因為女性的皮下脂肪較多，損失的睡眠時間較男性多出25%，而65歲或以上的長者亦比年輕人損失多一倍睡眠。

每年減少44小時睡眠 根據哥本哈根大學研究所推算，夜間氣溫上升，已造成每年減少44小時的睡眠時間，若碳排放量維持在現時水平推移估算，到本世紀末，每年的睡眠時間可能進一步減少到50小時。