致富智庫：富豪錢途亮麗靠特「瞓」？

朱克伯格

研究顯示，每人每日要睡夠8個小時才擁有最佳的精神狀態，但對許多日理萬機、公務繁重的企業家或億萬富豪而言，寶貴的時間不能浪費在睡覺上。據外媒指出，億萬富豪普遍都很早起床，或許清晨時分更能激發起創業或投資的新想法，從而開拓「錢」途。

美國前總統 特朗普：只睡3小時 有利競爭 美國前總統特朗普的言行一向大膽出位，原來他每日只會睡覺3至4個小時，並且認為少睡就能夠投入更多時間去處理業務，難怪曾經口出狂言稱：「每天睡足12小時的人，怎麼可以與每天只睡覺3小時的人競爭呢？」莫非這點就是他獲得成功的原因之一？

Meta 朱克伯格：夜貓族 平均睡5個鐘 美國社交媒體Facebook母公司Meta創始人兼行政總裁朱克伯格是標準夜貓一族，據說他傍晚吃完晚餐、健身後，會用兩小時去陪伴家人，之後才開始工作，到凌晨3時睡覺，8時起床，每晚平均睡5小時。

百事可樂前CEO 努伊：4點起床 未享受睡眠 早於2018年退休的百事可樂前首位亞裔女行政總裁（CEO）努伊（Indra Nooyi）曾透露，在位期間，從未有享受過睡眠，每日凌晨4時起床，為確保上班時間不會遲過早上7時，會提前返到辦公室讓自己有更多時間處理事務，自律性十分高。

SpaceX 馬斯克：至少瞓6小時免跌Watt 美國太空探索科技公司SpaceX創始人馬斯克據報每星期工作100小時左右，但因為曾經試過少睡了幾小時，令脾氣變得暴躁、工作效率下降。因此，他格外重視睡眠品質，且必須確保有足夠睡眠時間，不可睡少過6小時。

他又指，睡前不要吃東西，因食物無法正常消化會引致胃灼熱，對睡眠會產生負面影響，醒來時會更疲倦。「如果想要有高品質的睡眠，應該在睡前至少兩到3個鐘，避免飲酒及進食」。一般吃完晚餐後，他會再工作4小時，在睡前用一小時閱讀，以保持有創新的想法，平均凌晨1時睡覺，7時起床。

Twitter 杜斯：睡6小時 生活要規律 社交媒體Twitter創始人之一杜斯，嚴格控制自己的作息時間，即使工作忙，亦堅持晚上11時就寢，緊接每朝凌晨5時起床。首先冥想半小時以減壓，再進行有氧運動，之後喝杯咖啡醒醒神。他曾經透露規律的生活可令他長期保持健康的狀態，繼而更有效率地應對生活上的突變。

Apple 庫克：早睡早起 9點半睡覺 蘋果公司（Apple Inc.）行政總裁庫克也是一個生活自律的人，他每晚9時半上床睡覺，4時半未天光已起床，睡足7小時。據悉，他梳洗完後，便已投入工作，首先回覆電郵，然後會花一小時去閱讀用戶的評論或網上留言；之後會暫時放下工作，到健身房做運動一小時，以迎接一天的工作。

「股神」 巴菲特：11點前就寢 瞓8粒鐘 至於「股神」巴菲特的睡眠時間，可說是最標準，跟足專家所指的8小時睡眠建議，通常他在晚餐前會閱讀一小時，到睡前再看書3小時，中間的「Me Time」會玩玩橋牌或是彈夏威夷小結他（Ukulele），到10時45分睡覺，翌日早上6時45分起床。

微軟 蓋茨：12點上床 睡足7小時 微軟創始人蓋茨雖然很忙，但他的生活很簡單，睡眠時間大約7小時，晚上愛與家人相處，還有就是吃晚飯及洗碗，睡前大約閱讀兩小時，平均午夜12時上床睡覺，到早上7時起床。

馬斯克 蓋茨