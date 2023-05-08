英股市值跌至全球第6

日本傳媒報道，英國股市的總市值已跌至全球第6，跟本世紀初排全球第3，佔全球股市總市值接近一成不可同日而語，就連英國上市公司也接連「用腳投票」，其中必數招牌科技企業Arm選擇去美國，而非留在英國上市。這個現象對於香港也不無啟示。

以市值計算的歐洲股市「一哥」桂冠被法國奪去，固然與中國經濟重啟刺激法國上市奢侈品巨頭的股價扶搖直上、法國股市迭創新高不無關係。

本土企業紛選擇美國上市 不過，更深層次的問題恐怕是英國企業也不撐場。晶片指令架構專利公司Arm的行政總裁哈斯（Rene Haas）不諱言，即使英國政府再三邀請，「僅在美國上市仍是最佳道路」。就連英美煙草集團也受到來自大股東的壓力，要求把主要上市地改為美國。

英國股市何以落得如斯尷尬的境況？英國管道設備生產商Ferguson的行政總裁默西（Kevin Murphy）就公司去年把主要上市地點，由倫敦證券交易所變更為紐約證券交易所時直言︰「一點都不後悔。以很小的負擔就能利用美國的巨額資本。」據統計，Ferguson股票的10個月平均成交額在股份「轉場」後爆升約12倍。野村資本市場研究所指，紐交所去年首11個月，上市公司股票平均交易額是倫交所10倍以上。

事實上，英國股市於全球的份額在2015年前後加速下滑，原因包括市場擔心脫歐導致的英鎊貶值，造成按美元計算的總市值減少。同時，倫敦作為金融中心的吸引力下降，以英國為據點買賣歐盟股票受到限制亦使從業人員紛紛由歐盟境內轉移，歐洲股票交易額「一哥」的寶座讓給了荷蘭的阿姆斯特丹。不僅如此，原來英國投資者也不熱衷投資本國股票。英國智庫New Financial指出，英國股票在英國養老金基金資產的佔比1997年高達53%，2021年經已縮至6%。