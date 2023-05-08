中華煤氣冀港燃氣銷量5年內增7%

煤氣公司歷年本港售氣量

煤氣預計，截至2027年底，本港住宅及工商業客戶的燃氣銷量增量分別為545TJ及1,370TJ，工商業每年平均增量有274TJ，比去年僅195TJ顯著加快。

已鎖定天然氣價於25美元 煤氣公司向本報表示，該企現行的25年天然氣長約，把氣價鎖定在相當於油價每桶25美元，煤氣價格未有跟隨國際能源價格大幅上調，對用氣量大的工商業務具競爭力。

客戶日益重視環保，改以煤氣作為燃料乃本港燃氣銷量未來的主要增長動力之一，如葵涌火葬場的火化爐將以煤氣取代柴油、以堆填區沼氣作動力的「冷、熱、電三聯供系統」將為北區醫院輸送1.5兆瓦的電力。兩個項目分別預計於2027年及2028年完工。

增量或許較小但象徵意義大的燃氣銷量增長動力是氫能。煤氣公司指出，政府實現「碳中和」的策略之一是推動氫燃料電池巴士在內新能源交通工具之發展，為此公司正研究為各界供應氫氣和推進相關項目，首個從煤氣提取高純度氫氣（99.97%）試行項目已投入運作，同時評估為巴士及重型貨車供應氫能的可行性、探索建設加氫站。

發展氫氣產業擁多項優勢 煤氣公司強調，該企足以成為本港主要氫氣供應商，其優勢包括煤氣成分中已有約50%氫氣，以及遍布各區、總長度達3,700公里的煤氣管網免卻運輸和儲存大量高壓氫氣罐。不過，本港氫能市場的發展始終要視乎當局政策支援力度和企業發展策略等，煤氣公司正與合作夥伴及政府保持溝通，一同研究在本港應用氫能，推動業界制訂相關法規及標準。

煤氣公司提振工商業務的另一途徑，乃開發具成本效益的爐具產品及技術，為工商客戶節能減排，項目包括天水圍文物修復資源中心升級空調系統；即將開業的合和中心二期及位於長沙灣的新鴻基酒店亦將採用多個燃氣應用，包括熱水型綜合抽濕鮮風櫃、煤氣熱水系統及節能爐具。不僅如此，煤氣公司還能以大埔煤氣生產廠的廢熱以熱水型式輸送至毗鄰食品廠作抽濕用途。