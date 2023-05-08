晶門及時煞停生產線 庫存水平健康

半導體行業由去年底開始出現回落，王華志接受本報專訪時表示，其實情況早於去年第二季便出現，事緣疫情時行業為爭奪代工廠生產線出現超額預訂（Overbooking），當客戶減單或取消訂單，廠方要約4個月時間才可煞停生產線，因此多出4個月以上的庫存。

去年毛利率34.3%仍屬正常 同時，疫後復常導致電子產品需求大減，令情況加劇。他觀察到市場對晶片的訂單有所減少，代工廠為用盡其生產線，會某程度上調整價格；若情況進一步惡化，廠商或需關閉部分生產線以減省成本。

他續稱，過去3年市場對顯示器需求極為龐大，居家工作和上學刺激平板電腦銷量，現時轉回實體見面，大量電子產品在家中堆積，消費者購買意欲大減，加上廠商擁有大量庫存，對顯示器的需求回落。

不過，電視面板方面則有回暖迹象，市場為內地「618」購買節備貨，屆時銷情可作為行業指標。他又表示，晶門的庫存屬標準化產品，不會賣不出去，因此不擔心庫存數量。就去年毛利率下跌5.7個百分點至34.3%，他指仍屬正常水平。

顯示器產品周期至少20年 近年虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）可穿戴設備掀起熱潮，但始終雷聲大雨點小，現實生活中的應用少之又少。王華志認為，所有產品最初面世時價格一定高昂，因為要攤分研發成本，但隨着產品逐漸成熟，出貨量增加，價格會愈來愈便宜，便於大規模使用。

他指，顯示器為一個長遠發展，每一個產品周期最少為20年，例如現時最常用的LCD面板已經有近30年歷史，由過去的顯像管（CRT）顯示器，發展成LCD、OLED（有機發光二極體），甚至最新的Mono LED及Micro LED，每段時間都有新產品推出。

不過，OLED不至於會完全取代LCD面板，原因是現時OLED在使用溫度上非常敏感的弱點，並有使用壽命問題，如在汽車應用上，僅有娛樂用屏幕使用OLED面板，如儀表板這類與安全相關的顯示器仍會繼續使用LCD。