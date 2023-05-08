奧馬迪出租機械人盼紓緩建築業缺人

港府近年大興土木，惟人手不足一直困擾建築業界。本港建築機械人初創奧馬迪機器人行政總裁李偉民指出，政府有支持產品落地，包括公營房屋在內的多個政府工程中亦有使用公司的機械人，但坦言機械人在港仍屬新事物，難以吸引私人企業大批購入，無法做到普及。

減低工傷機會 提高效率 他指，目前公司已調整營運模式，改為直接提供出租服務，即承包地盤的銲接和切割工程，公司會派出機器及負責訓練人手；目前共有70至80個學員在訓練使用機械人。雖然出租服務會產生折舊的問題令盈利受損，「但不能顧慮這麼多，惟有蝕住做」，希望令機械人在本港工程普及，屆時再按業界需求逐步增加機器數量。

李偉民亦介紹奧馬迪最熱門的銲接機械人，指目前大多數地盤仍採用人手銲接金屬，過程中的強光及高溫對工人有一定危險，改用機械人除了降低工傷機會，亦較人手快4至5倍，同時提高精確度、減低翻修率。銲接機械人能以平板電腦遠端操作，冀消除地盤工辛苦的固有觀念，吸引年輕人入行。

他又指，機械人除了在工廠進行無數的測試外，亦要在土地環境進行適配試驗，不斷進行產品的改進，笑指「不少研發費用均用於購置金屬，以進行銲接測試」，以進一步提高機械人的工藝水平及在不同環境使用。

擁40專利申請 擬攻內地 奧馬迪每年研發開支約2,000萬至3,000萬元，目前擁有逾40項專利申請。李偉民未為今年訂下銷售目標，形容疫後仍存有很多變數，但透露計劃今年進軍內地市場，未來將繼續研發用於高危險工作的機械人。談及美國打壓中國的晶片科技發展，李氏指，位於佛山的工廠生產如常，僅聽聞部分電子零件廠受影響，但對使用較成熟製程晶片的機械人生產影響較微。

建造業創新及科技應用中心管理委員會主席蔡宏興表示，建築機械人未必所有項目適用，「大型地盤或公營建築可能需要多啲，私人房屋建設，要看採用甚麼生產方法」，並指有時在工廠採用預製，再在地盤組裝合成，亦能提升生產力。

蔡續稱，政府自2018年推出「建造業2.0」計劃，並撥款10億元成立建造業創新及科技基金，至去年已資助逾500家建造業企業更廣泛使用創新建築技術，他期望有關撥款「愈多愈好」，提升業界採用創新建築科技的意識，又期望無論私人或政府都應加快數碼化，一來令製圖、物料監管，以至政府的審批都可以數碼化完成，減少浪費，二來以機械人和預製件等多管齊下，提升效率，相信可以減低成本，惠及樓宇的最終用家。