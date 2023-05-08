美通脹壓力恐未消 巴郡上季賣股避險

美國經濟環境仍充滿各種不明朗因素，市場關注本周三出爐的美國4月消費物價指數（CPI），料按年升幅與3月一樣維持在5%，意味物價上漲的壓力仍遠未消退。股神巴菲特亦曾多次警告通脹問題，他近日於巴郡的股東大會上亦重申類似觀點，認為當前通脹仍是最需要解決的問題，又指巴郡已為應對通脹做出相對較為妥當的準備。

增持現金 首季套812億 巴郡披露的業績數據亦顯示，在經濟環境充滿變數的情況下，保守的策略似乎是巴菲特及他身邊的團隊的取態。巴郡上季淨賣出104.1億美元（約812億港元）的股票，手頭現金儲備（連同短期國債投資）達到1,306.16億美元（約1.01萬億港元），為連續3季增持現金。巴菲特引述過去歷史，指通脹的來源在於政府擴大支出及寬鬆貨幣政策。他又表示，沒有任何人能夠為通脹做「萬全的準備」，但相信巴郡已經準備得「較為妥當」。

單純就盈利表現而言，巴郡於截至3月底止一季純利為355.04億美元，按年增長5.36倍，主要是來自投資及衍生工具價格變化帶來的274.39億美元列帳盈利。巴郡的投資主要集中在5家公司，佔總投資組合77%，持倉價值排名依次為蘋果公司（Apple Inc.）、美國銀行、美國運通、可口可樂和雪佛龍。

至於反映巴郡實體業務的經營溢利，則按年增長12.63%至80.65億美元。總體收入按年增長20.53%至853.93億美元，其中保險業務收入按年增長7.76%；鐵路、公用事業及能源業務收入則增長83.42%至219.36億美元，部分原因在於今年初增持了油服公司Pilot的股權，導致該企的收入併表入帳。

標指企業盈利好過預期 繼巴郡公布業績後，美股業績期基本上已過了一半。本周將公布業績的焦點企業包括電子支付公司Paypal、民宿平台Airbnb、華特迪士尼等。據外媒統計，逾七成已公布業績的標指成分股中，平均企業盈利下跌了2.9%，比起上季末市場分析員預期的跌幅6.7%好得多。考慮到近期大量企業繼續縮減成本，包括裁員、凍結招聘等，理論上企業的盈利能力預期亦會有改善，這可能是近期美股表現較佳的主因。

在預期4月CPI按年增幅總體不變的情況下，富國銀行則估計撇除能源及食品的核心CPI按年上漲5.5%，即較3月輕微回落0.1個百分點，但仍遠不足夠讓聯儲局改變緊縮政策立場。該行指，此前公布的就業數據依然強勁，惟料經濟活動將會顯著放緩，屆時才會令通脹有較為實質的回落。

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