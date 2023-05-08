人行連續6個月增購黃金 儲備逾萬億

黃金作為傳統資金避險工具，在動盪時局下更受各國央行歡迎。國家外匯管理局公布，截至2023年4月底，中國人民銀行黃金儲備報6,676萬安士，按月上升26萬安士，是人行連續第6個月增加黃金儲備，以現貨金上周五收市價計算價值1,346.4億美元（約1.05萬億港元）。至於中國上月底的外匯儲備規模為3.205萬億美元，按月上升0.66%。

銅價看漲 受惠能源革命 自去年11月人行開啟此輪增購黃金以來，人行的黃金儲備累計增持412萬安士或6.57%。世界黃金協會日前發表報告指出，隨着中國消費需求持續回暖，今年首季度中國的黃金需求達到198噸，為2015年以來最高的一季。截至今年2月，全球央行黃金儲備已連續11個月淨增加，各國央行今年以來的黃金總淨購買量為125噸，並令2023年成為自2010年以來最強勢的黃金開局。

世界第二大黃金開採商巴里克黃金的行政總裁布里斯托（Mark Bristow）相信，金價有顯著上升空間，原因是供應收緊、美元轉弱，以及央行買金。他亦對銅價樂觀，原因除了供應收緊，還有電動車為代表的能源革命。

芒格：製造中美衝突愚蠢 正如他所述，市場普遍視央行買金為降低對美元依賴的舉措，「股神」巴菲特則指，現時美元是儲備貨幣，看不到有任何其他貨幣能夠取代，但認為未來可能未必如此，因為無人能比聯儲局主席更了解目標形勢，但他亦無辦法完全掌控局面及控制財政政策。

對於中美兩國關係，巴菲特表示，兩國需要友好相處、彼此理解，不做破壞雙方關係的行為。其副手即巴郡副董事長芒格亦表示，在中美兩國間製造衝突的一切行為都相當愚蠢，美國應該和中國打好關係。兩人都認為美國可以從與中國的開放貿易關係中得益。