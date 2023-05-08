股神讚Apple最佳企業 重申無意出售

有「股神」之稱的巴菲特繼早前公開指不會考慮出售任何蘋果公司（Apple Inc.）的投資，日前在其投資旗艦巴郡的股東大會上再重申此決定，又指「如果你是一位Apple用戶，有人給你一萬美元讓你放棄使用iPhone，你也不會接受。」他指，Apple擁有超強的品牌效應，讓消費者信任其產品，願意為其付出高價。

巴郡持5.6%股份涉9048億 巴菲特認為，iPhone對於用戶而言，比第二輛汽車更為重要，同時稱讚Apple是巴郡擁有的最佳企業，其與消費者的緊密關係無與倫比，十分期待Apple未來發展。巴郡持有Apple約5.6%股份，價值高達1,160億美元（約9,048億港元）。

另邊廂，中美關係持續緊張，觸發部分全球頂尖科技企業已部署將生產線撤出中國市場。國際評級機構標準普爾發表報告指出，承受遷移生產線帶來的成本高昂和破壞性，但相信該行追蹤包括Apple、台積電和三星電子等12家公司科技巨頭，能夠在未來3至5年安然過渡將產線撤出中國所帶來的信用狀況造成的負面影響。

標普：科企撤華影響微 標普報告指出，在追蹤的多間科技公司中發現，相關公司對管理供應鏈調整時均具備財務資源和專業管理知識。該機構指，這類科技公司撤離中國會對信用評級造成溫和的負面影響，畢竟生產企業的效能可能會低於在內地經營大型工廠，亦可能會傷害中國顧客的情感。不過，這些公司可能會保留一些多餘產能在中國，萬一新的產地出現問題亦能提供支援。

事實上，近年的確愈來愈多外資退出中國市場，令以往以低成本揚名國際的「世界工廠」開始失色。早前，有報道指Apple明言受地緣政治因素影響，有意將組裝MacBook電腦和生產零件與模組的工序遷移至泰國，亦在越南尋找土地作為後備方案。至於日本索尼（Sony）今年初已完成中國的相機生產線轉移，將主要工廠搬遷至泰國。