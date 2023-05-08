環球經濟差 港股無運行

巴菲特

巴菲特：美不可思議盛世過去 投資氣候已變 股神巴菲特的投資旗艦巴郡召開股東周年大會，為全球財金界焦點，股神直言美國經濟不可思議的盛世已過去，其副手芒格補充，「更艱難的經濟環境令價值投資者愈來愈難賺錢，要為賺少些做準備」。無獨有偶，有香港「基金教父」之稱的雷賢達對本報表示，除非有類似2020年般大規模量化寬鬆（QE）出現，否則資產回報及不上2008年和2020年，亦即巴菲特的示警並不限於美國。

巴菲特似乎沒有理會自己的言論會影響股價，直言：「我們大多數企業今年的收益將低於去年」。巴郡在股神治理下，一直採用價值投資法，即衡量一項投資是否便宜或有利可圖，先要深究目標公司的潛在價值。而其投資的企業涵蓋金融、工業、能源、交通、公用事業、零售、科技等各範疇，被視為經濟的風向標。巴菲特雖強調高利率對巴郡而言並非全是壞事，但就指出：「過去6個月（投資）氣候經已轉變」。顯然連價值投資，也抵不住經濟不佳的洪流。

雷賢達警告將現負回報 雷賢達接受本報訪問時稱，還未看過巴菲特的上述言論，但就未來投資回報趨勢向下結論一樣，警告投資者應該要考慮到「許多領域的預期回報率會較低或減少，甚至會在一段時間負回報」。

雷解釋，美國乃至全球經濟從新冠疫情中復甦，與以往經濟陷入衰退或螺旋式下滑截然不同。不同的經濟板塊正在經歷各自周期的不同階段。簡單地從就業情況已經可見，例如醫療、酒店行業繼續請人，可是對於利率敏感的行業已經處於低迷狀態。

市況轉好須超大型放水 另外，2008年和2020年經濟危機的副產品QE，創造財富的同時也造成收入不平等，而且愈來愈極端。即低收入或負收入的人或企業，正在感受高通脹、高借貸成本的問題，並且在未來一年或更長時間要面對更加動盪的情況。

要改善情況，除非有比2008年和2020年更大規模的QE出現。他直言，只要看不同股市的指數圖表，不難發現升市都是由QE推動。所以，在投資上，他重申過去18個月反覆向市場的提醒：「懂得分辨是很重要」。例如醫療保健、醫藥行業都不意外地相對防守性佳，除因為長遠前景被看好外，也因為資金從房地產、金融、高周期波動板塊，甚至從部分晶片行業中流進醫療醫藥板塊。

專家籲低撈傳統高息股 他續稱，除非有更多好消息出現，例如減息前景明朗化，否則港股仍會反覆無方向，本周恒指或在19,700至20,400點間徘徊。他建議投資者炒股不炒市，不妨留意傳統高息股股價回落後入市。

美國以至環球經濟被看淡，港股也難獨善其身。 雷賢達認為，未來投資回報趨勢將向下。 巴菲特於巴郡股東大會言論重點