港島工廈強拍價51億破頂
市區工廈物業具重建價值，太古地產(01972)併購的鰂魚涌華廈工業大廈，獲土地審裁處頒下強拍令，底價51.25億元，為本港歷來涉額最大的強拍個案。
物業位於船塢里8號，現為20層高工業大廈，於1972年落成，申請人於2018年入稟要求強拍時，持有物業逾81.6%業權，尚餘10個單位未收購。資料顯示，對上最大宗獲批的強拍申請，為同由該集團收購、毗鄰上述工廈的仁孚工業大廈，去年初獲批強拍底價逾50.5億元，最終發展商自行統一業權。該公司發言人指，若成功投得物業所有業權，兩幢工廈將合併重建作寫字樓等用途，總樓面約77.9萬方呎。
隨着本港與內地通關，零售市場明顯轉旺，該集團東涌東薈城名店倉今年首季銷售額按年升約96.1%，金鐘太古廣場購物商場及鰂魚涌太古城中心亦按年漲約68.6%與約20.2%。
雅居樂集團(03383)收購的九龍塘龍圃別墅，早前獲土地審裁處批出售賣令，原定昨以底價9.66億元強制拍賣，不過因有小業主業權出現問題而未有如期舉行。
3月私宅落成年半最少
此外，差餉物業估價署最新數字顯示，2023年3月私人住宅落成量錄503伙，按月大幅減少約2,612伙或約83.9%，為2021年10月後最少。
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