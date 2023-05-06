港島工廈強拍價51億破頂

物業位於船塢里8號，現為20層高工業大廈，於1972年落成，申請人於2018年入稟要求強拍時，持有物業逾81.6%業權，尚餘10個單位未收購。資料顯示，對上最大宗獲批的強拍申請，為同由該集團收購、毗鄰上述工廈的仁孚工業大廈，去年初獲批強拍底價逾50.5億元，最終發展商自行統一業權。該公司發言人指，若成功投得物業所有業權，兩幢工廈將合併重建作寫字樓等用途，總樓面約77.9萬方呎。