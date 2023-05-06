業主「息」驚 LP6劈150萬沽

加息後部分業主減價出貨，將軍澳日出康城LP6錄至少兩宗買賣，一房單位累減150萬元後，以505萬元售出，原業主持貨近5年帳面僅獲利14萬元，料屬明賺實蝕。

中原伍錦基表示，上述單位為5座低層K室，實用面積約307方呎，望園景，3月開價655萬元，本周四加息後劈價成交，呎價約16,450元，原業主於2018年9月以491萬元購入，帳升不足3%。對上同類型高層單位成交呎價約18,656元，與最新成交相差約12%。

指標屋苑鰂魚涌太古城加息後都有承接。該行莊劍嵐透露，屋苑泰山閣中層C室，實用面積約722方呎，有裝修，3月開價1,320萬元，議價後售1,132萬元，呎價約15,679元。

柏蔚山5年貶343萬 港島樓近期繼續要蝕。美聯曾有聰指，北角柏蔚山3座高層E室套三房戶，實用面積約877方呎，零議價下獲外區換樓用家以約2,100萬元購入，呎價約23,945元，近5年帳貶約343.7萬元。

銀主心急出貨。利嘉閣武秉強表示，小西灣藍灣半島1座高層H室三房銀主盤，早前以約875萬元售出，較被接管前業主叫價低近17%，呎價約15,459元。

此外，樓市氣氛回落。中原表示，10大屋苑本周六、日僅錄約442宗預約睇樓，按周下跌約8.5%，創4周新低。