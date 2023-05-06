新盤焦點：University Hill第2B期推138伙 453萬起

新地副董事總經理雷霆表示，上述項目第2A期兩輪銷售共沽348伙，為集團套現近25億元。而緊接推出項目第2B期，首張價單屬「延續高才無敵價」，相信近日加息壓力對樓市影響不大。

新地代理總經理胡致遠補充，首批單位包括22伙一房戶、93伙兩房戶及23伙三房戶，實用面積293至729方呎，扣除最高15%折扣後，折實售價最高1,359.86萬元，折實呎價13,112至18,654元。按定價計，該批單位市值逾11.6億元。入場單位為優景閣3座1樓A5室，實用面積293方呎，折實呎價約15,480元。項目周六起收票，部署最快下周開售。

價單顯示，兩房及三房首批折實入場費分別537.6萬元及737.85萬元，整批單位有26伙折實價為600萬元以下。而是次有47伙單位設「科研專才/學術人才現金回贈」，有回贈單位佔首批單位約35%，較上期首批約61%為少。

晉海系列下周賣26戶 同系將軍澳日出康城晉海系列項目，上載新價單及下周一發售26伙，折實價668.8萬元起。同系何文田天鑄最新以逾4,041.4萬元沽7座23樓B室三房戶，呎價約37,912元。

信置等4大發展商的西南九龍維港滙II單日沽兩伙，共涉4,213.17萬元。而由該集團與嘉里建設等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，最新賣出1A座23樓C室兩房戶，成交價1,806.24萬元，呎價約34,470元。