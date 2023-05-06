新盤焦點：University Hill第2B期推138伙 453萬起
新界一手項目閃電開價，新鴻基地產(00016)的大埔白石角University Hill第2B期，昨公布首張價單提供138伙，折實平均呎價約16,288元，與第1A期相若。今期首批一房戶入場費453.56萬元，較上一期首批入場戶高約3.7%。
新地副董事總經理雷霆表示，上述項目第2A期兩輪銷售共沽348伙，為集團套現近25億元。而緊接推出項目第2B期，首張價單屬「延續高才無敵價」，相信近日加息壓力對樓市影響不大。
新地代理總經理胡致遠補充，首批單位包括22伙一房戶、93伙兩房戶及23伙三房戶，實用面積293至729方呎，扣除最高15%折扣後，折實售價最高1,359.86萬元，折實呎價13,112至18,654元。按定價計，該批單位市值逾11.6億元。入場單位為優景閣3座1樓A5室，實用面積293方呎，折實呎價約15,480元。項目周六起收票，部署最快下周開售。
價單顯示，兩房及三房首批折實入場費分別537.6萬元及737.85萬元，整批單位有26伙折實價為600萬元以下。而是次有47伙單位設「科研專才/學術人才現金回贈」，有回贈單位佔首批單位約35%，較上期首批約61%為少。
晉海系列下周賣26戶
同系將軍澳日出康城晉海系列項目，上載新價單及下周一發售26伙，折實價668.8萬元起。同系何文田天鑄最新以逾4,041.4萬元沽7座23樓B室三房戶，呎價約37,912元。
天瀧首日接獲雙位數標書
4067伙申預售 一年新高
此外，長實集團(01113)油塘東源街8號命名為親海駅。該集團營業部首席經理郭子威指，該盤銷售工作已進入最後階段，短期內公布細節，定價將參考九龍東維港海景項目。
信置等4大發展商的西南九龍維港滙II單日沽兩伙，共涉4,213.17萬元。而由該集團與嘉里建設等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，最新賣出1A座23樓C室兩房戶，成交價1,806.24萬元，呎價約34,470元。
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