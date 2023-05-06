IMF籲樓市分階段撤辣

樓價周挫1.3%創4個半月最傷 憂再跌損經濟 樓市近月轉弱，反映本港主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數最新報165.08點，按周再度下跌約1.3%，為去年12月中後，即約4個半月以來最大跌幅，並且已連跌3周，為去年12月初以來的最長跌浪。樓價持續調整，國際貨幣基金組織（IMF）向港府建言，若樓市炒風消退，可分階段撤銷「辣招」。

IMF在其代表團磋商訪問的總結性陳述中，歡迎現屆政府採取更協調的策略增加房屋及住宅土地供應，強調物色土地及簡化法定與行政程序，是解決結構性供求失衡的關鍵，並且建議當局可以透過財政措施以鼓勵更有效地運用現有房屋。

至於宏觀監管措施方面，IMF認為，主要目的是保障金融穩定，任何對按揭成數及供款與入息比率規定的放寬，其幅度應與當時樓市相關的下行風險（例如樓價下跌及利率上升情況）相稱。現有的宏觀審慎措施已緩減金融穩定風險，有助遏抑一旦發生違約時，可能導致的銀行不良貸款及信貸損失。然而，按揭貸款利率上升，樓市進一步調整，或會帶來更沉重的償債負擔及負財富效應，遏抑私人消費。

前提炒賣風險需減退 故隨着經濟活動正常化及邊境重開，該組織建議當局應審慎監察永久性居民及非永久性居民炒賣需求所產生的系統性風險，並作好準備調整相關印花稅。具體而言，若來自非永久性居民及炒賣需求的系統性風險減退，當局可分階段取消買家印花稅及新住宅印花稅。

IMF坦言，香港樓市去年已有所回調，進一步的調整可能對經濟構成風險。截至去年底本港住宅物業價格較2021年9月的高位回落16%左右，到今年初才稍為回升。

然而，最新的中原樓價指數指出，二手樓價已創8周新低，重返今年3月初水平，3星期累挫約1.97%，致令今年以來的累計反彈幅度僅約5.3%。另外，大型屋苑及中小型單位樓價指數跌勢更顯著，按周分別下挫約1.49%及約1.35%。而大型單位樓價指數報164.86點，按周跌幅約1.03%相對較小。

港島九龍齊冧價2.5% 分區方面，4區樓價3跌一升，市區跌幅較大，港島區按周挫約2.56%至166.86點，指數返回今年2月，九龍區同期亦跌約2.56%至160.68點。新界西區按周跌約1.27%至153.48點。新界東區期內則逆市上升約1.82%，最新報183.63點。

中原指，上述指數主要反映復活節長假後，即上月10至16日期間的市況，當時買賣雙方出現拉鋸局面，二手成交轉淡，樓價短暫受壓。而香港主要銀行宣布上調最優惠利率，對二手樓價的影響，料將於5月下旬公布的指數才開始反映。

事實上，各界對撤辣呼聲不斷，地產建設商會執委會主席梁志堅早前表示，樓市「辣稅」已完成任務，「辣招」現時已名存實亡，若不取消屬「阻住地球轉」，呼籲港府「撤辣」，否則會窒礙國際人才來港。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興亦曾指，當局最初推出「辣招」時的經濟環境與現時不同，現時絕對有檢討空間。

二手樓價近月反覆