●世界黃金協會表示，今年首季各國央行購買黃金228噸，按年增長176%。季內，全球黃金需求按年跌13%至1,081噸。中國珠寶需求198噸，為2015年首季以來最多；美國民眾季內購買32噸金條及金幣，亦為2010年以來單季最多。另一方面，歐洲金條及金幣購買錄得下跌，印度珠寶需求跌至3年低，交易所買賣基金（ETF）亦在賣出黃金。此外，科技行業的黃金需求下滑至70噸，為2000年有統計以來第二低。