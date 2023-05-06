簡訊一覽
●世界黃金協會表示，今年首季各國央行購買黃金228噸，按年增長176%。季內，全球黃金需求按年跌13%至1,081噸。中國珠寶需求198噸，為2015年首季以來最多；美國民眾季內購買32噸金條及金幣，亦為2010年以來單季最多。另一方面，歐洲金條及金幣購買錄得下跌，印度珠寶需求跌至3年低，交易所買賣基金（ETF）亦在賣出黃金。此外，科技行業的黃金需求下滑至70噸，為2000年有統計以來第二低。
●萬邦投資(00158)宣布，主席兼執行董事鍾明輝於5月4日辭世，若任命新的董事會盡快公布。
●佳源國際控股(02768)公布，周二已被香港高等法院頒令清盤，破產管理署署長獲委任為該企臨時清盤人。公司股份將續停牌，直至另行通知。
●元朗米埔位於錦綉花園以東的一幅住宅地，新鴻基地產(00016)早前申請作分層住宅及洋房發展，提供2,771伙，昨日城市規劃委員會經審議後，否決有關申請。項目擬議地積比率1.8倍，興建10幢19層高分層住宅及4座洋房，住宅樓面約127.28萬方呎，另設零售及安老院舍等，提供100個床位。
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