Expedia上季住宿預訂破頂

全球旅遊從今年初重啟，各大旅遊網站業務亦見起色。其中，美國上市的Expedia集團今年首季虧損雖按年擴大約18.8%至1.45億美元，經調整每股虧損20美仙，高於市場預期的4美仙，但季度內的預訂額增加兩成至294億美元，當中住宿預訂額更創新高至211億美元。

Booking集團轉賺20億 該企行政總裁克恩（Peter Kern）表示，旅遊需求強勁上升，展望第二季度的短期收益增長幅度將達中單位數左右。他並重申，全年收益可以有雙位數增長，毛利也會上升。上季該企收益按年升18.4%至26.65億美元，高於市場預期的26億美元，也創季度最高收益紀錄。今年以來公司已斥6億美元回購股份，約涉600萬股。

另一旅遊平台Booking.com的母企、美股Booking集團上季更按年扭虧為盈，錄得純利2.66億美元（約20.74億港元）；總收益按年大漲四成至38億美元，如撇除匯率波動，增幅更達47%；每股攤薄純利7美元，經調整後為11.6美元，高於市場預期的10.61美元。

集團行政總裁福格爾（Glenn Fogel）坦言，今年開局強勁，第一季度過夜房間和總預訂量達到有史以來最高的季度水平，並超出管理層的預期。集團將會繼續重點地改進產品，加緊與供應商合作。