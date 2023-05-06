財新中國服務業PMI連續4個月擴張

內地防疫政策的影響繼續消退，服務行業經營環境進一步復常。財新中國4月服務業採購經理指數（PMI）錄56.4，雖較3月高位下滑1.4個百分點，但仍為2020年11月後次高，並連續4個月處於擴張區間，顯示服務業活動持續好轉。

市場研究機構Markit公布，反映中小型民企為主的財新中國服務業PMI保持強勁增速，顧客數量增加，帶動最近產出上升。即使4月產出及新訂單增速較3月減弱，但服務業供求兩旺，如新訂單指數仍錄2020年12月以來次高水平，可見目前服務業仍在快速修復過程中，尤其是國際旅行限制解除，續推動內地服務業出口，外需亦見強勁下，新出口訂單指數連續4個月維持擴張。

就業弱 成本急升 值得留意是，服務業就業擴張幅度為3個月來最弱，令第二季初的積壓業務量連升9個月。同時，服務業企業反映，4月平均投入成本加速上揚，升幅為一年來最大，因用工成本增加，及原料和辦公用品漲價，惟收費價格僅略上調，因在競爭壓力下，難以轉移成本上揚壓力。

對未來一年的預期，企業信心度已從1月的多年高位回落，但相比歷史數據仍屬強勁。4月財新中國綜合PMI亦按月跌0.9個百分點至53.6，放緩至1月後低位。財新智庫高級經濟學家王喆稱，4月服務業依舊高歌猛進，但市場積壓需求短期釋放後，經濟恢復的持續性依舊存疑，製造業增長乏力反而形成拖累，多項數據也指向經濟恢復基礎不牢固的事實。未來政策應圍繞促進內需、穩就業、改善預期，疏通貨幣傳導機制。

外資企業對內地市場樂觀情緒則維持高位。據報皇家加勒比集團旗下郵輪將於2024年上半年重啟從中國母港出發前往周邊國家的國際郵輪航線，可能是中國郵輪行業停航3年多之後，首家宣布重返內地市場的國際郵輪公司。