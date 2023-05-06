OpenAI年蝕42億 目標籌7800億

投資市場炙手可熱的人工智能（AI）產業先驅企業─OpenAI，去年虧損為5.4億美元（約42.12億港元），按年多蝕一倍，除了須聘用高階人才以及開發ChatGPT的開支外，訓練AI模型亦須非常大量的硬件成本（就是GPU），也非常耗電，這是OpenAI選擇與微軟合作，變相找來「大水喉」支持的主因。外媒引述OpenAI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）稱，未來幾年內的募資目標需要到達1,000億美元（約7,800億港元），以進一步提升AI的能力。

微軟擬資助AMD開發AI晶片 年初，微軟向OpenAI投資了100億美元，而據OpenAI新一輪3億美元融資，公司估值已達到290億美元。

另一方面，AI發展須有高階晶片量產的配合，微軟正與晶片巨頭AMD合作開發一款「自主設計」的微軟處理器，用於處理AI工作負載，未來擬合作開發除了市場龍頭英偉達（Nvidia）產品以外的AI晶片選項，微軟更擬就此向AMD提供財務資助。

AI發展如火如荼之際，其道德規範及監管標準愈益受到關注。美國總統拜登周四與微軟、谷歌（Google）等主要AI產品服務供應商的高層會面，確保部署產品前的安全性，強調對推進AI新法規和支持AI的新立法持開放態度，並要求業界須減輕AI對個人、社會和國家安全構成的既有與潛在風險。同時，白宮宣布國家科學基金會將投資1.4億美元，啟動7個新的AI研究機構，並表示相關部門將發布有關聯邦政府使用AI的政策指導。