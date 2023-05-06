Apple首季賺1884億

iPhone銷售有驚喜 庫克睇好印度市場 蘋果公司（Apple Inc.）上個財政季度iPhone銷售額止跌回升，即使不足以彌補電腦產品的倒退，也交出一份優於市場預期的業績，期內收入按年下跌2.51%，跌幅比公司預期為低。惹人關注的是，除了Apple預告本季收入按年跌幅與上季差不多，就是行政總裁庫克對於印度市場難掩雀躍之情，對於國際資本配置新興市場資產有一定啟示。

續回購股份 股價曾漲4.8% 截至4月1日止季度，Apple純利按年倒退3.39%至241.6億美元（約1,884.48億港元），原因包括消費需求疲弱令個人電腦（PC）市場陷入寒冬，Mac機銷售額按年倒退31.3%，攤薄後每股純利持平於1.52美元，比市場預期高出9美仙。該企同時宣布再斥900億美元回購股份，股價周五早段曾升4.8%。

本次季績亮點在於收入貢獻仍是最大的iPhone銷售額有驚喜，市場相信與愈來愈多消費者轉用最貴的14 Pro Max有關，該機款據報佔上季iPhone出貨量24%，同季產品毛利率大致穩定。大中華地區收入按年下跌2.89%至178.12億美元，不但跑贏美洲和日本按年跌逾7%，亦優於市場預期。

不過，大中華業務的風頭顯然不及其與日本以外的「其餘亞太地區」，上季收入按年增長15.29%至81.19億美元，為列帳地區當中最佳，即使Apple尚未單獨列出據稱上季銷售額達60億美元的印度，該企管理層於分析員會議上20次提及這個人口快將超越中國的市場。庫克表示，印度會有很多人進身中產階層，「我真的覺得印度到了一個爆發點（A tipping point）」，上季銷售額不但創新高，按年增速也是「很強的雙位數」。

著名Apple分析員、Deepwater資產管理的管理合夥人芒斯特稱，現階段印度對Apple總收入的貢獻僅約3%，比中國低9個百分點，惟庫克已為印度發展成比中國更大的市場奠下基礎。研究機構Counterpoint指，以收入計，iPhone於印度智能手機市場是僅次三星電子。

庫克表示，在印度市場，Apple用戶的每月每戶平均收入（ARPU）需要一段時間始能追上其他地區，但當地的二手市場是有助Apple打入更低的價格帶。

Mac機iPad銷情跌惹憂 一般意見認為，iPhone今次業績反映其有一定抵禦經濟下行的本事。不過，亦有分析擔心，Mac機和iPad，乃至穿戴式產品（如AirPods）上季銷售額全跌，預示一眾國際大品牌未來幾個月的處境猶如要吃力攀爬一段陡峭的斜坡。

Apple財務總監馬斯埃特里補充，iPhone在印尼、拉丁美洲及中東均錄強勁增長，可助公司抵禦宏觀經濟之挑戰，同時強調撇除匯率影響後，實際上去季收入有增長。

Apple上季業績摘要 Apple股價走勢