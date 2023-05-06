港明年GDP料放緩 撐聯匯制度合適

在IMF代表團磋商訪問總結陳述中，該組織預計，2023年及2024年香港的實質本地生產總值（Real GDP）將分別增長3.5%及3.1%；又指聯匯制度仍然是維護香港宏觀經濟及金融穩定的最合適安排，而機制的透明度、充裕的外匯儲備、審慎的財政政策框架、穩健的金融規管與監管制度，以及經濟的靈活性等，均確保聯匯制度的公信力。

FedEx亞太總部傳遷星 IMF預期，香港政府約在兩年內恢復財政平衡，由於香港與內地已取消邊境管制及其他疫情相關限制，旅遊服務輸出及本地經濟活動，尤其私人消費會陸續復常。同時，由於經濟存在相當的閒置產能，將令整體工資壓力保持溫和，住宅租金很可能持續偏軟，預計通脹壓力保持溫和，通脹將升至2023年底的約2.25%。

隨着經濟活動正常化，該組織建議，香港應分階段取消特殊的財政支援，包括還息不還本安排及全額信貸擔保計劃等財政紓困措施等，並有必要在中期進行全面稅制改革以擴大稅基。另外，要留意地緣經濟分裂加劇，可能會在中長期而言帶來下跌風險。

IMF雖然讚揚金融體系保持穩健並繼續發揮國際金融中心的角色，但部分國際企業卻「用腳」表態。消息指，聯邦快遞（FedEx）正計劃將其亞太地區總部從香港遷至新加坡。當中計劃將其駐香港的部分高管，包括區域總裁Kawal Preet調往新加坡，他們或於9月成行。

據了解，該企香港少於15%的職位將轉移至新加坡，目的是整合星洲的一些亞太、中東和非洲（AMEA）總部的職能，以更快、更靈活地連接在該地區的所有業務。