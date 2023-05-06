美非農增職勝預期 道指早段漲480點

美國重磅經濟數據指標之一的4月新增非農就業人口職位增加25.3萬個，高於市場預期18.5萬個和3月的23.6萬個。受數據消息帶動，美股3大指數早段上揚，道指曾升逾480點，報33,612點；標指升65點，報4,126點；以科技股為主的納指升221點，報12,187點。

美國勞工部公布，4月失業率為3.4%，按月回落0.1個百分點，低於市場預期的3.6%。惟美國地區銀行問題陰霾未散，同時亦再次觸發投資者恐慌情緒，反映投資者恐慌情緒的VIX指數於周四抽升9.54%，突破20大關。

48%美國人憂存款不保 外界普遍認為，第一共和銀行（FRB）事件可能令更多民眾擔心自己存款的安危。近日美國有民調發現，近半受訪美國人表示擔心自己在銀行的存款可能不保。其中，48%受訪者憂慮自己在銀行和其他金融機構的存款，當中的19%受訪者表示「極擔心」，29%表示「普通擔心」。此項調查與2008年全球金融危機期間的調查結果差不多，當年9月爆發雷曼兄弟破產後，45%美國人對自己的銀行存款表示極擔心或普通擔心。

同時，有「科技女股神」之稱的伍德（Cathie Wood）亦指，全球經濟衰退程度比預期更嚴重，並認為地區銀行危機正加速蔓延，相信目前已處於信貸緊縮的早期階段，情況比預期嚴重，存款將持續外流，直至美國聯儲局改變貨幣政策並向市場制訂出一個明確立場。

牛津經濟研究院報告亦指，自今年3月初硅谷銀行倒閉以來，美國銀行股受重創，在投資者需擔心經濟增長之前，美國銀行股或還會進一步下跌，又指根據過去銀行倒閉事件的一項分析發現，最近銀行股承受的壓力可能仍未呈現出是次銀行倒閉事件對美國經濟的影響。

另邊廂，美國銀行業協會（ABA）敦促美國證券交易所（SEC）調查一連串對公開交易股票的大量沽空行為，稱這些行為與基本的金融現實脫節。該會敦促SEC考慮現有的所有工具，並採取措施減少濫用交易行為的渠道，恢復投資者信心。

瑞銀研售瑞信瑞士業務 其他企業消息，市場消息指，瑞銀正研究考慮接管瑞信後，以首次公開招股（IPO）方式出售瑞信的瑞士銀行業務，即瑞銀可能只保留瑞信旗下投資銀行業務而出售其餘業務，惟據報有關研究仍處於初期階段。

AIG上季純利勁插99% 此外，美國保險企業美國國際集團（AIG）公布，截至3月底止首季業績，純利2,300萬美元，按年大跌99.44%，經調整每股稅後純利1.63美元，高於市場預期。叫車公司Lyft第一季度虧損輕微收窄至1.876億美元，按年收窄4.72%，收入按年增長14.2%至10億美元，略高於預期。虛擬貨幣交易商Coinbase首季虧損7,900萬美元，較去年同期的虧損4.3億美元大幅收窄；收入7.73億美元，每股虧損0.34美元，均好過市場預期。