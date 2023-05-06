恒指重越兩萬 螞蟻擬售港虛銀逾半股權
虛擬銀行迎來新變動！市傳阿里巴巴(09988)持股的螞蟻集團正考慮出售本港虛擬銀行螞蟻銀行（香港）逾一半股權；減持舊股之外，螞蟻銀行（香港）擬引入多於一名新投資者，並傾向配發新股形式，相關計劃仍在初步階段，尚未落實。
螞蟻銀行（香港）於2018年8月由螞蟻集團全資成立，於2019年5月獲金管局發出相關銀行牌照；惟該行去年仍見虧損約2.03億元，已連蝕4年，累計虧損6.43億元。
「北向互換通」5•15啟動
阿里、騰訊控股(00700)股價昨均漲逾1%，推動恒生指數收復兩萬點大關，全日升100點收市，全周累升154點。恒指周五高開112點後，升幅曾收窄至19點，午後在兩萬點樓上爭持，收報20,049點；大市全日成交983億元，同時北水結束連續7個交易日淨流入，昨淨沽出9.8億元。
中國人民銀行、香港證監會、金管局昨聯合公布，中港利率互換市場互聯互通的大日子已敲定，可參與內地銀行間金融衍生品市場的「北向互換通」交易將於本月15日啟動，初期可交易品種為利率互換產品，報價、交易及結算幣種為人民幣。3部門已就「互換通」涉及的監管合作原則及具體安排達成共識；中國外匯交易中心、上海清算所與港交所(00388)旗下香港場外結算公司組織市場各方有序開展「北向互換通」業務。
中港兩地的互聯互通邁向新里程碑之際，市傳港交所本周開始為港元與人民幣雙櫃台模式進行測試，惟多間證券商反映測試結果未如理想，包括系統未及更新支援，擔心未能配合推出，甚至影響推出時間。
港交所回應指，正穩步推進雙櫃台模式，以及就交易功能進行市場測試，並指現行測試已可讓券商驗證跨櫃台交易能力，會跟業界及供應商密切溝通，就測試及系統升級提供支援，下階段測試及推出日期會另行公布。
順豐傳港上市最多籌234億
新股市場方面，據報在深交所上市的順豐控股傳出已啟動香港上市工作，集資額或高達20億至30億美元（約156億至234億港元），料最快年內上市。而內地燕窩生產商燕之屋亦擬捲土重來，考慮在港上市集資約兩億美元。另內地生物科技公司綠竹生物(02480)公布招股結果，以每股32.8元的下限定價，集資淨額2.41億元，一手中籤率50%，下周一掛牌。
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