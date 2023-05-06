恒指重越兩萬 螞蟻擬售港虛銀逾半股權

螞蟻銀行（香港）於2018年8月由螞蟻集團全資成立，於2019年5月獲金管局發出相關銀行牌照；惟該行去年仍見虧損約2.03億元，已連蝕4年，累計虧損6.43億元。

中港兩地的互聯互通邁向新里程碑之際，市傳港交所本周開始為港元與人民幣雙櫃台模式進行測試，惟多間證券商反映測試結果未如理想，包括系統未及更新支援，擔心未能配合推出，甚至影響推出時間。

港交所回應指，正穩步推進雙櫃台模式，以及就交易功能進行市場測試，並指現行測試已可讓券商驗證跨櫃台交易能力，會跟業界及供應商密切溝通，就測試及系統升級提供支援，下階段測試及推出日期會另行公布。