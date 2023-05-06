移民湧入推高房租 澳勢再加息抗通脹

澳洲央行本周爆冷加息0.25厘後，新一份季度貨幣政策聲明提到，移民激增推高房租，且能源價格上升，需繼續加息壓抑通脹；又認為倘通脹高於目標的時間愈長，上升風險就愈大，故價格和工資的制訂可能相應調整。

該央行表示，隨着澳洲生產率增長緩慢、能源價格上漲，以及人口增速超預期，導致房租上升，通脹水平有可能超出預期，並估計今年底工資按年升幅為4%，明年底則升3.8%，至2025年中期增幅則為3.7%。

年底經濟料增1.2% 通脹方面，該央行預期到今年底，核心通脹率會由目前的6.6%放緩至4%，到2025年中期將下降至2.9%。至於今年底經濟則料增長1.2%，明年底及2025年中會加快至1.7%及2.1%。

聲明同時提及，在移民激增下，房租通脹的危險性愈來愈大，並將在未來數年實質性地刺激通脹，天然氣和電力價格上升也令今年通脹升溫。與此同時，該行擔心全球金融不穩為經濟帶來下行風險，又指中國今年有望輕鬆地實現5%的增長目標。

澳元揚 兌5.29港元 值得留意的是，澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）將於下周二宣讀2023年預算案。分析認為，是次預算案既要降低民眾生活成本，同時要避免加劇通脹，兩者之間須取得平衡，乃一項具挑戰性的任務。現時外界主要關注澳洲將會錄得盈餘或赤字，以及如何增加收入或削減成本等。

至於澳元匯價昨因美匯指數回落而顯著做好，澳元兌美元升幅逾0.5%，曾高見67.44美仙，兌港元則報5.2934。