傳因早年拒平保入董事會鬧分歧

原先平保把入股滙控描述為一項單純的財務投資，正如很多買滙控收息的股民。不過，雙方的分歧傳聞始於2017年，即平保於滙控持股比重高於5%需求申報後，話說平保要求在滙控董事會取得一席，遭據說與平保董事長馬明哲相識多年的滙控主席杜嘉祺拒絕。

英叫停派息損收入 其後「盈利在亞洲、總部在西歐」的滙控進入多事之秋，中國招牌科企華為的「太子女」孟晚舟被應美國臨時引渡請求的加拿大逮捕，滙控由於參與美國對華為的調查，2020年更傳會被內地列入《不可靠實體清單》。同年滙控等英資銀行被英國監管機構叫停派發2019年末期息及2020年首3季的股息，全體股東股息收入大失預算，平保豈有例外。

據報平保目前不再謀求滙控董事會席位，惟對滙控的不滿轉趨高調，上月更出聲明「原則上支持」滙控今次股東周年大會的特別決議案，之後與發起人呂宇健會面以示支持。

高層連任 反對票20% 滙控早就高舉「重返亞洲」的大旗，出售法國和加拿大等地的業務，跟平保的分歧出於「怎樣做」。上述聲明提到，2020年以來，平保方面與滙控最高層私下循不同途徑會面，商討怎樣提高滙控的價值、降低風險、更聚焦亞洲發展，並向其提出戰略重組方案，要點是把亞洲業務組成一家總部設於本港的實體，並於本港上市，以便擁抱大灣區和人民幣國際化等「國家戰略」。

不過，平保批評，滙控拒絕討論，僅給予結論，誇大相關成本和風險，又指滙控諸多指標不如同業，尤其不忿滙控把亞洲業務的利潤倒貼「回報相對較低的非亞洲業務」，觸發雙方隔空駁火，滙控日前公布首季業績還在「潑冷水」。

值得留意的是，滙控昨日股東大會重選杜嘉祺及行政總裁祈耀年連任董事的議案分別錄得佔已投票數20.23%及19.28%的反對票，估計是平保對兩人不滿的又一表態。