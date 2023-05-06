滙控否決分拆亞洲業務

滙控於昨日香港時間下午6時在英國伯明翰召開股東周年大會。集團公布，第17及18項特別決議案（即分別要求進行策略檢討及制訂派息政策），分別獲20.45億及19.84億票贊成，相當於已投票數之19.78%及19.2%，遠低於75%的門檻，主席杜嘉祺宣布兩項議案不獲通過。集團發言人隨後指，除平保外，主要股東和絕大多數散戶，均與董事會投票意向一致。不過，因為整體股東股權只有一半投票，意味平保的持股佔已投票數約18至19%。

環球業務為核心 重組風險大 杜嘉祺於股東會開首致詞時重申，反對第17及18項決議案，指集團創辦時已立志成為一家環球銀行，為客戶聯繫世界上最龐大的交易及投資領域，依然是集團最大優勢。環球業務貢獻集團很大部分收入，亦是整套策略的核心。重組業務或分拆意味集團會失去這項收入，原因是銀行將不再擁有其客戶所重視的聯繫，這將產生一段不確定時期，更於未來多年虛耗龐大開支，構成重大的執行風險，分拆集團業務絕不符合大家的利益。

至於股息政策的決議案，他說，無論對銀行或一般企業來說，固定派息都不是審慎的財務管理策略，而去年董事會經審視第三方專家的建議後，已深入考慮眾多其他結構選項，結論是其他結構選項均會嚴重損害股東價值，包括令大家的股息蒙受風險；又謂時至今日，董事會上下仍一致維持這個觀點，「我們尊重股東的觀點及意見，但我們只會接納能為全體股東帶來實際裨益的建議。」

股東會舉行逾兩小時，除了有份提出決議案的呂宇健發問，大部分小股東多關注集團在推動環保所擔任角色。

杜嘉祺：小股東對業務誤解 杜嘉祺在回應呂氏發問時指，呂氏與第三方指滙控首季業績受利率推動，是對集團業務存在根本性誤解。過去10年的低利率環境影響所有銀行，如今利率上升，自然改善業績及股東回報，但集團轉型策略使其更專注非利息收入，又謂財富管理有巨大潛力，重申現行策略是改善回報最快、最安全的方法。

他又提及美國銀行業危機，指不認為這些銀行的經歷反映了行業的系統性風險，銀行業整體來說資本充裕、有利可圖，且具備良好的流動性。至於滙控資產負債狀況強勁、流動性充裕、盈利能力良好，對集團駕馭持續不明朗局面的能力充滿信心。

持有滙控股票的鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏同意，滙控首季業務確實由多項一次性項目及利率上升推動，前者有不確定性，無論如何滙控需改變未來策略部署，否則增長不太吸引。至於東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，以現時局面分拆屬好事，短線投資者可更快套現，但中長線投資者未必贊成，始終大集團有分散風險的優勢，可調配資源。

平保方面則回應，尊重滙控股東的選擇，同時建議董事會和管理層虛心聽取股東的建議，不斷改善經營管理，提升公司價值。