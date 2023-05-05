港經濟乍暖還寒 升息復甦路難行

年初以來，中港兩地走出疫情，全面重啟經濟，期待已久的通關已恢復。不過，內地的經濟復甦步伐與預期有落差，而香港的市面亦未能回復至疫情前的水平，畢竟大批高資產及高消費能力的港人已離港，內地訪客又側重中低消費群，不少港企得個「做」字繼續苦撐。更令人懊惱的是，港銀加息，無可避免將增加利息成本，無論是營商、供樓、消費及基本生活開支，成本百上加斤，變相令經濟復甦之路更難行！

在內地執行嚴厲的清零防疫政策，而香港又緊跟抗疫政策方向下，去年香港經濟處於極端的低潮，至去年底確認放寬防疫重啟經濟，經貿正常化下數據由低谷反彈是意料之內的現象。不過，至近月景氣復甦似乎已顯無力，反映增長動力正在減弱。從國際評級機構公布的最新香港採購經理指數連續兩個月回落，便可見一斑。事實上，從五一長假前旺區的街道商業情況可見，市道根本未能重返疫前的水平。

五一長假雖多了內地遊客訪港，但以中低消費群為主，即旺丁不旺財。近月不少企業止蝕離場，似乎對經濟可延續景氣打定輸數，所以埋單計數。畢竟在勞工短缺下，工資上升；本周港銀跟隨美國加息，雖幅度未有跟足，但利息必然趨升，營商壓力不減，窒礙投資。

對不少香港人而言，自住物業就是人生一大資產，供樓的利息壓力不斷上升，誠然不利消費信心，削弱業主持貨能力的同時，亦令用家上車置業卻步。偏偏過時的樓市「辣招」仍退場無期，樓市前景難以樂觀。再看股市，今年已踏入第5個月，說好了的新股浪潮遲遲未見影，股市交投塘水滾塘魚，購買力更買少見少。五一長假少了北水參與的港股交投明顯萎縮近半，足見港股的流動性每況愈下，再不設法振興，一潭死水只會愈做愈燶！

過去香港繁榮，靠高度的資金及人才流轉，可如今香港是「錢財」與「人才」雙缺，銀行體系結餘持續下降，官方說不一定是走資，但顯然資金也不願意押注港元資產。這個「陰乾」格局，單靠中資來支撐，國際金融市場的國際化逐步褪色，只怕翻身無期。畢竟在刻下的國際地緣政治形勢下，香港昔日坐享的優勢已不復再，未來得靠內地的動向來發掘新出路，奈何目前這條路仍充滿不確定性。

過去近4年，社會動盪疊加新冠疫情、中美博弈，香港經濟已元氣大傷，政府推保就業、派錢，結果令財政赤字與債務急升。如今經濟「正常化」，但實際上客觀環境大變，不可能恢復昔日的境況，與其說「正常化」，更貼切講，香港仍在苦惱摸索新的發展道路。放下昔日的包袱向前看，只有期盼加強與大灣區和亞太經貿融合，會是一條有可為的出路。

可眼前香港股樓表現呆滯，資產升值財富效應已不存在。做實業成本上升，但生意額及利錢都冇大起色；打工仔日捱夜捱，通脹壓力遞增而信心危機未消。這樣下去，經濟復甦勢頭如何延續，說好香港故事是否繼續如霧裏花、水中月，就留待事實來說明。經濟逆風「持久化」，才是港人要面對的最大挑戰。