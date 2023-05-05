宏觀剖析：中企潔淨能源領域展優勢

各國政府以產業政策干預經濟活動的舉動，再次引起西方國家的廣泛關注。為了加強供應鏈及提高能源安全，發達經濟體正致力於擴大製造潔淨能源的技術規模。

去年8月，美國國會通過《降低通脹法案》，該法案被稱為美國本土史上針對氣候變化的最重要立法之一。國際能源機構（IEA）表示，此法案是繼2015年的《巴黎協定》後，另一項重要的氣候行動。

對其他國家而言，他們無法對美國提升產業競爭力的舉措坐視不理，《法案》或會引致計劃投放於開發潔淨能源的資金從歐洲撤出，從而對歐盟的綠色科技產業構成風險。

歐盟和美國近期才開始研究如何以國家干預的渠道支持生產潔淨能源。然而，中國於這方面已佔據主導地位。

主導太陽能板電池市場 美國戰略與國際研究中心的研究指，中國已花了大量資金來促進產業發展。據估計，2019年的工業政策支出共超過2,400億美元，比美國和日本超出3倍及9倍。研究同時發現，相對於其他經濟體，中國在直接補貼的支出上遠比其他國家多，同時還透過貸款支持其國有企業。

中國政府付出巨大努力，以協助奠定中國在潔淨能源領域的全球領導地位，這對全球價值鏈產生莫大影響。

IEA在最新發布的《2023年能源技術展望報告》中提及，到2030年，中國可望為全球市場提供太陽能板，佔全球電解水機市場生產的三分之一，以及電動車電池生產的90%。隨着能源轉型加速發展，中國將在製造用於產生潔淨能源的設備上發揮重要作用，在全球價值鏈中扮演的角色亦將於未來10年逐步擴大。

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