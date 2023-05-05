專家點評：華消費引擎推動餐飲業

龍頭企業發展看高一線

再看酒席分布的餐飲場景消費需求，從民政部公布的數據來看，在3年疫情期間登記結婚的人數超過2,000萬對，不少新人因疫情原因並未正式舉辦酒席。然而，酒席是代表中國婚姻開始不可缺少的習俗及儀式。去年中國婚慶餐飲市場規模約為4,261億元，預計今年將出現大爆發，市場規模或將達到6,420億元。