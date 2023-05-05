商舖交投月挫40%
香港工商舖買賣交投回軟，有代理行數據顯示，4月該類物業註冊量共錄約367宗（剔除24宗內部轉讓個案），按月下跌約18.6%，註冊總值則約40.33億元，按月減少約30.9%，而以類別劃分，以商舖成交宗數跌幅近40%最大。
美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，上月工商舖各板塊註冊宗數全線下跌，其中，以商舖註冊量跌幅最大，按月顯著下挫約39.6%，共錄約61宗成交。相信是由於近期旅客增加，部分商舖業主的叫價轉趨強硬有關。工廈登記量按月減少約15.4%，最新錄約203宗。至於商廈註冊量跌幅較細，按月少約6.4%至103宗。
北角舖位意向價4880萬
鋑聯控股(00459)行政總裁（工商舖）盧展豪表示，適逢復活節長假期，市民都趁此機會外遊，導致市場上的購買力受到積壓，令4月的工商舖物業成交數字回落，不過，在本月長假期帶動下，相信投資者的信心將轉趨強勁。
此外，中原（工商舖）蕭志浩表示，北角英皇道321至333號皇冠大廈閣樓全層舖位，總樓面面積約4,238方呎，設獨立出入口，單位內設有洗手間，業主意向價約4,880萬元，呎價約11,515元，以交吉及現狀形式出售。
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