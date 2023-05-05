美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，上月工商舖各板塊註冊宗數全線下跌，其中，以商舖註冊量跌幅最大，按月顯著下挫約39.6%，共錄約61宗成交。相信是由於近期旅客增加，部分商舖業主的叫價轉趨強硬有關。工廈登記量按月減少約15.4%，最新錄約203宗。至於商廈註冊量跌幅較細，按月少約6.4%至103宗。