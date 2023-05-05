二手低價：LP6五年蝕65萬

二手樓市轉靜，近期成交不少為蝕讓或低價買賣個案。將軍澳日出康城LP6兩房單位，減價後以792.8萬元轉售，原業主持貨約5年，帳面虧損約65.2萬元。

利嘉閣溫錦駒表示，上述單位為2座高層D室，實用面積約524方呎，最初叫價約820萬元放售，累減27.2萬元後易手，呎價約15,130元，原業主2018年以約858萬元一手買入，帳面貶值約7.6%。

大嶼山洋房賣3650萬 貶33% 豪宅亦錄勁蝕成交。資料顯示，大嶼山長沙WHITESANDS雙號屋以約3,650萬元登記售出，呎價約14,718元。上述料為項目首宗二手轉讓，洋房實用面積約2,480方呎，花園面積約1,369方呎，另連平台、天台及庭院。物業於2018年以5,450.5萬元一手購入，現帳面蒸發約1,800.5萬元，約5年貶值約33%。

大型屋苑交投下跌，拖累樓價回落。市場消息透露，鰂魚涌康怡花園F座極低層戶，實用面積約529方呎，市傳以640萬元轉手，呎價僅約12,098元。該單位個別銀行網上估值高達839萬元。

香港置業陳子麟指，牛頭角淘大花園5月成交量按月跌約四成，該盤R座低層6室兩房戶，實用面積約450方呎，以約628萬元放盤一個月，最終以約610萬元售出，呎價約13,556元，低市價約8%。