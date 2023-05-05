大埔新盤次輪沽清

University Hill第2A期次輪銷售告一段落，發展商隨即推出第2B期。左為新地副董事總經理雷霆，右為新地代理總經理胡致遠。

University Hill第2A期累售348伙 2B期上樓書 焦點新盤銷情熾熱，新鴻基地產( 00016 )的大埔白石角University Hill第2A期，昨日次輪銷售承接早前首輪的旺勢，全數沽清價單發售的191伙。發展商亦緊接全速賣樓，隨即上載項目第2B期的樓書，最快今日公布新價單。

項目第2A期昨日次輪共發售216伙，除了25伙採招標形式發售外，其餘均屬價單形式出售。銷售程序由昨日上午約10時開始，準買家按抽籤結果分批到場報到，排隊人龍一度由九龍站環球貿易廣場3樓電梯大堂，延伸至對落一層，人群亦有序地進入售樓處。

2B期設688戶 218呎起 有別於早前首輪銷售，是次銷售未有安排大手客優先揀樓時段。昨日現場氣氛熱鬧，準買家揀樓節奏明快，市場消息指，開售首兩小時已售出約60伙。昨日次輪以價單形式發售的單位包括12伙開放式戶、27伙一房、141伙兩房及11伙三房，折實售價325.43萬至1,114.68萬元，折實呎價約13,202元起。當中三房戶最為搶手，率先沽清。

購入三房單位的何先生表示，項目位處的地段理想，而且家人於大埔居住，選擇同區項目可以互相照應，自己是該系列項目第1期的向隅客，是次採用建築期付款計劃入市，與太太一同供款。他坦言，加息對供樓負擔影響大，但「有計過數，都搞得掂」。

截至昨日下午約5時半，該盤次輪價單出售單位已全數沽出，在7個多小時內被掃清191伙，套現逾13.2億元。連同首輪銷售計，項目6日共沽約348伙，佔該期數607伙約57%，套逾24億元。

正當次輪銷售告一段落之際，發展商就隨即推出University Hill第2B期，將樓書上載至一手住宅物業銷售資訊網，今期繼續以兩房戶為主打，最細入場開放式戶實用面積218方呎。

從樓書可見，該期項目由5座樓高13至14層的住宅大樓組成，提供688伙，全盤單位實用面積由218至936方呎，提供的戶型涵蓋開放式至三房間隔。以標準戶樓層計，每座每層提供8伙或12伙，設有兩部升降機。最新一期最細單位包括優景閣第5座的A6室，屬實用面積218方呎的開放式間隔。該期數預計關鍵日期為2024年6月15日。

University Hill第2A期準買家魚貫到場登記。 陳淑芳（左）指，海茵莊園會向住客提供單車租用服務。 買家何先生 University Hill第2B期圖則