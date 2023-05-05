內地財新製造業PMI再陷收縮

受製造業需求減弱拖累，4月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得49.5，低於3月的50，是3個月以來首次跌穿盛衰分界線。有經濟學者指，4月製造業景氣度轉差，指向經濟恢復基礎不牢固，市場積壓需求短期釋放後，經濟恢復的持續性存疑，就業亦是目前經濟面臨的突出問題，年輕人的就業形勢尤其嚴峻。

從分項數據看，製造業供給增速放緩，4月製造業生產指數仍高於榮枯線，但為近3個月來最低，部分企業反映新訂單量少於預期，抑制產量增長。需求結束了此前兩個月的擴張，當月新訂單指數略低於臨界點，主要是因為需求相對疲弱、客戶消費減少。外需則在3月小幅收縮的基礎上出現反彈，4月新出口訂單指數升至擴張區間，但漲幅不大。部分受訪企業表示，防疫政策優化後，出口更加便利，支持銷售改善，惟全球經濟低迷，出口訂單總量仍無明顯起色。

中國物流與採購聯合會發布4月中國物流業景氣指數為53.8，按月亦回落1.7個百分點。分項指數中，業務量指數和新訂單指數由高位回落，企業庫存周轉、資金利用、設備使用、固定投資和未來預期相關的指標繼續處於擴張區間。

另一方面，工信部公布數據顯示，今年首季，規模以上電子訊息製造業增加值按年下降1.1%，跌幅較首兩個月收窄1.5個百分點。3月規模以上電子訊息製造業增加值按年增長1.2%。

A股復市 滬綜微揚 瑞銀發表報告指，考慮到低基數影響，料中國第二季度GDP按年增速有望達到8%以上，而第一季度或為全年盈利的低點，盈利按年增速有望逐步提升，並預計全部A股將在今年錄得15%的盈利按年增長。

內地股市方面，昨日乃五一長假後復市首日，A股3大指數集體低開，隨後走勢各異，滬綜指低開高走，收報3,350點，升0.82%，深成指收市跌0.57%，收報11,273點，而深圳創業板指數亦跌1.16%，收報2,297點。兩市成交額連續第20個交易日破萬億元（人民幣‧下同）。

中國人民銀行在長假後即收水，昨日進行330億元7天期逆回購，中標利率持平2%；公開市場昨有5,620億元逆回購到期，即淨回籠5,290億元。