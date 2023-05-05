華七成青年儲夠逾30％首期買樓

年輕人買樓難題向來備受社會關注，有內地調查報告顯示，當代青年並非「躺平一族」，約97%均有儲錢買樓。當中，近七成的受訪青年自稱擁有可支付三成或以上首期的存款，但只有約兩成青年的置業需求較急切，打算在今年內買樓。

內地生活資訊平台58同城及其有份投資的房地產資訊平台安居客發表報告，透過問卷形式向1985至2005年出生、內地居住的青年進行調研後，發現合共約43.6%青年的每月收入超過一萬元人民幣。在置業規劃方面，約46.5%青年打算在一至兩年內買樓，另約33.2%計劃3至5年內置業。而手頭存款可支付首期至少三成的受訪者，更多達68.5%；當中，分別有15.1%及13.9%受訪青年表示可支付四成及五成的首期比例。

遠洋關聯公司擬延期付息 不過，年輕人並不希望因買樓掏空存款。共一半受訪者希望支付首期的兩至三成比例，因選擇合適的首期比例或對自身的經濟壓力相對較小。問到置業過程中的困難與挑戰，仍有40.4%受訪青年坦言，主要是資金不足。除此之外，對未來不確定性及買樓政策限制也是青年置業路上的難題，分別佔約21.7%及14%。