百威中國業務超疫前

整體銷量升9% 韓印續佳 截至今年3月底止一季，百威收入按年增長4.28%至17.02億美元，撇除匯率影響的內生按年增長率為12.9%，原因之一是中國業務復甦，高端及超高端類別銷量比重持續提高。

期內中國市場銷量按年增長7.4%，以內生基準計算，每百升收入按年升3.2%，收入按年升10.9%，正常化EBITDA按年升12.6%，增長高於集團整體及其餘兩個列帳分部。

事實上，嘉士伯早前上調全年業績指引時已提到「中國疫後經濟復甦之不確定已經消失」。百威聯席主席兼首席執行官楊克稱，高端及超高端產品在內地是個「藍海」，觀察到內地顧客消費額上升，料中產家庭消費水平未來10年有望持續上升，可支持該業務上升趨勢，對前景感樂觀。

其他地區方面，南韓及印度上季亦繼續實現收入雙位數增長，且市場份額有所擴張，百威整體銷量按年增長9.11%，達22.07億升。談及與中國同被視為全球經濟增長引擎的印度，首席財務官雷睿思表示，百威在當地的市場份額達到一半，預料上季所見的升勢將會持續。

不過，高盛及花旗均對百威業績「收貨」。高盛稱，百威上季正常化EBITDA高於其預測，預期百威能夠守住在中國高端市場的領先地位、於更多城市加快擴張，並相信原材料成本上升壓力今年會消退，評百威目前估值吸引，予「買入」評級，目標價維持28.1元，比昨日收市價高26%。

百威亞太首季業績摘要 百威亞太股價走勢