絲絲講場：天災人禍掀糧價風暴

白の戀人

去年2月俄烏戰爭爆發以嚟，糧食危機嘅消息好似未停過。食材價格其實慢慢咁上升，如果再疊加禽流感、氣候暖化、內戰等天災人禍，睇嚟糧食價格只會愈來愈貴！

日陷蛋荒累手信減產 全球各地輪流爆禽流感，令到多地出現雞蛋荒。不過，日本缺蛋應該令香港人最唔開心，除咗日本蛋少咗運嚟香港之外，去完日本玩，想買盒手信可能都唔係咁易！

其中好多人會買嚟做手信嗰隻零食「白の戀人」，生產商石屋製菓已經喺今年1月開始因為缺蛋而減少產量，減幅最高達到50%。公司嘅網店入面，部分商品一直處於停售狀態。其他手信都出現類似問題，好似福岡特產「博多通饅頭」3月起嘅產量亦比平時減少兩成。

日本上年撲殺咗1,249萬隻家禽，所涉嘅生蛋母雞，相當於當地養殖量一成，恢復需要一定時間，但如果喺恢復期間再爆禽流感嘅話，真係不堪設想。

橄欖失收 推高油價 被視為健康食油嘅橄欖油，價錢一路都唔平，但未來就應該會更貴嘞！因為盛產橄欖嘅地中海地區近期持續乾旱，導致失收。以主要生產國西班牙為例，過去36個月嘅降雨量都低過平均值，今年3月降雨量更加只係平時嘅36%。

據食物商品數據研究公司Mintec所講，去年10月至今年2月嘅收成季節，西班牙橄欖嘅收成只得63萬公噸，係平常140萬至150萬公噸唔夠一半。橄欖油商品價格由上年9月起已不斷上升，由每噸4,316美元，升至最近5,989美元。若乾旱天氣持續，相信今年好難回落至5,000美元以下水平。橄欖油貴咗，相信會令部分開支較緊張嘅家庭着手搵其他食用油取代。

汽水隨時半年後缺貨 外國打仗，有啲人會抱住食花生嘅心態，但未來食花生可能無汽水餸啦！話說遠在非洲嘅蘇丹爆發內戰，除咗釀成人道危機，亦困擾到全球碳酸飲料製造商。因為蘇丹當地盛產阿拉伯膠（Gum Arabic)，係碳酸飲料嘅關鍵材料。而兩大汽水廠可口可樂同百事雖然都有存貨，但可能半年就用晒。

據講全球阿拉伯膠年產量約12萬噸，蘇丹出口達全球七成，地位幾乎無可代替。另外，歐洲最大嘅可樂廠、位於英國嘅Coca-Cola Europacific Partners依家就爆緊工潮，如果今次勞資雙方傾唔掂數，英國人可能會率先出現汽水短缺。對於一啲無得飲汽水猶如世界末日嘅人嚟講，要唔要儲定啲貨呢？

余絲韻

橄欖油 可口可樂