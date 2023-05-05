蜆殼多賺5% 斥312億回購

受惠燃料貿易和液化天然氣（LNG）銷售增加，抵銷了能源價格下跌的影響，於美國上市的國際能源巨頭蜆殼（Shell）截至今年3月底止首季，經調整利潤按年增加5.65%至96.46億美元（約752.38億港元），並宣布未來3個月將斥資40億美元（約312億港元）回購股份，刺激其股價周四美股開市早段升2.2%。

IEA憂天然氣供應仍緊張 蜆殼上季經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）為214.32億美元，按年升12.63%，勝預期的188.27億美元；純利增22.38%至87.09億美元，股息維持每股0.2875美元不變。

期內現金資本開支增加28.37%至65.01億美元，維持今年資本開支預算在230億至270億美元。

昨國際油價曾略見反彈，紐約期油及布蘭特期油分別回升1.25%及1.53%，每桶報69.46美元及73.44美元，及後回落。對於油價下跌，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）會否有進一步減產行動，俄羅斯副總理諾瓦克則指要了解油價下跌原因，不排除油價只是短暫下跌，會繼續監察市況，再考慮是否採取行動回應。

另國際能源機構（IEA）在天然氣市場季報指，全球天然氣市場雖逐步重新平衡，但礙於俄羅斯透過管道向歐洲輸送的天然氣減少，所以預計相關市場今年將繼續緊張，風險包括夏季乾燥等不利天氣、液化天然氣供應量減少，及俄羅斯向歐洲交付的供應或進一步下跌，均有機會重新引發市場緊張和價格波動。